“SAVJET MINISTARA OD JUČE U TEHNIČKOM MANDATU“, IZJAVIO GOVEDARICA ; UPITNA PARLAMENTARNA VEĆINA NA NIVOU BiH

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Savjet ministara BiH od juče je u tehničkom mandatu, rekao je predsjednik SDS-a. I ne samo to – parlamentarna većina, dodaje Govedarica, sporna je kao i daljnja saradnja sa Bakirom Izetbegovićem.



Šta znači tehnički mandat u BiH i kako će funkcionisati vlast ako nema većine – Govedarica nije pojasnio.

Najveća opoziciona stranka u Srpskoj i učesnik u vlasti na nivou BiH, neće više čak ni razgovarati sa Bakirom Izetbegovićem, rekao je Vukota Govedarica, jer je Izetbegović pokazao da je sa njim razgovor nemoguć.

Ipak, institucije ne treba blokirati, kaže Govedarica, jer to nije u interesu građana Srpske. Ima li ili nema vlasti u Sarajevu i šta to tačno znači – Govedarica je pokušao da objasni.

„To znači da imamo jedan vid tehničke Vlade. Savjet ministara će funkcionisati u tehničkom mandatu, a s druge strane, parlamentarna većina je u ovom momentu upitna. Ja sam odlučio da sjednice lidera koje su u organizaciji Predsjedništva BiH na državnom nivou, nemam više potrebu da se tamo pojavljujem“, izjavio je Govedarica.

Da ne postoji Vlada BiH, predsjedniku SDS-a očito nije poznato, kao ni činjenica da Ustav BiH ne poznaje kategoriju vanrednih izbora, a samim tim ni Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

Osim ideja koje je tehnički nemoguće sprovesti, Govedarica ima i onih suštinski neizvodivih. Naime, SDS će, kaže, nastaviti da sprovodi Reformsku agendu, ali sa Izetbegovićem neće razgovarati. Kako će te uslove na evropskom putu ispunjavati tako posvađani – nije pojasnio.

Na krizu koju su u tandemu izazvali Izetbegović i Sakib Softić, Srpska će, kaže predsjednik Skupštine, odgovoriti na posebnoj sjednici.

„Istrajavanje na tome da Sakib Softić, sa veoma upitnom ulogom i mandatom, ipak preda zahtjev za reviziju presude protiv Srbije i Crne Gore, jasno nas udaljava od pomirenja, suživota i napretka“, rekao je Nedeljko Čubrilović.

Reaguju i borci. Iz BORS-a poručuju da se moraju braniti tekovine Odbrambeno-otadžbinskog rata i Dejtonskog sporazuma, a to je Republika Srpska.

“Opredjeljujući se za grubo kršenje Ustava BiH, negirajući ravnopravnost i konstitutivnost naroda i predstavljajući se kao “većinski vlasnik BiH”, podnoseći žalbu na presudu Međunarodnog suda pravde, on se javno opredijelio za put trajnog neprijateljstva prema Republici Srpskoj, Srbiji i srpskom narodu u cjelini”, navedeno je u saopštenju BORS-a.

Iz Boračke organizacije zahtijevaju jedinstvo srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama u interesu srpskog naroda.

Izvor: RTRS