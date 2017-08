ŠPANOVIĆEVA U BEOGRADU: ZNAM DA MI PRIPADA ZLATO

Podjeli Facebook

Srpska atletičarka Ivana Španović rekla je da joj ne treba „upitna zlatna medalja“ posle skandala na Svetskom prvenstvu.

Ona je istakla i da zna da joj ona pripada što će dokazati na narednim takmičenjima.

„Ne treba mi upitna zlatna medalja. Znam da mi ona pripada i da ću se izboriti za nju nekom sledećom prilikom. Ne osećam se mnogo loše zbog svega„, rekla je Španovićeva na konferenciji za novinare na aerodromu „Nikola Tesla“ po dolasku iz Londona.

Ivana Španović je bila četvrta u finalu skoka u dalj na Svetskom prvenstvu, a njen poslednji skok je izazvao kontroverze.

Rezultat je pokazao da je u šestoj seriji skok bio 6,91 metar, zbog toga što je papir sa brojem koji je nosila na leđima dotakao pesak, iako je skočila dalje, a žalba je odbijena.

„Sve sam rekla završnim, šestim skokom. Sudijina je poslednja i to moramo da poštujemo. Ne samo zbog ovog takmičenja, već mene same jer želim da se pojavim na svakom sledećem velikom takmičenju i borim za visoke plasmane„, kazala je Ivana Španović.

Ona je istakla da ovako nešto nije očekivala i da je učinjena „neka vrsta nepravde“.

„Najviše nas je povredilo to što je komisija završila time da ‘mi mislimo da to jeste trag, to za nas nije dovoljno uverljivo’. To ne možemo da prihvatimo, ni da promenimo, već možemo samo da pređemo preko toga“, rekla je Španovićeva.

Najbolja srpska atletičarka je navela da nije bila svesna o čemu se radi dok nije otišla na doping kontrolu, gde joj je objašnjeno šta se u stvari desilo.

„Tu sam se slomila jer nisam to tako zamišljala, niti mislila da će tako da se završi. Povređeni smo, teško nam je, ne znam kako da se osećam“, rekla je ona.

Ivana Španović je kazala da je „najveća ironija“ to što je svetski šampionat u Londonu bilo poslednje takmičenje na kom će se broj nositi na leđima.

Kako je rekla, dopisivala se sa Tijanom Bartoletom iz SAD koja je osvojila bronzanu medalju i koja joj je „uputila iskrene čestitke za to kakva je ličnost i sportista“.

„Poštujem rivalke, znam protiv koga i za šta se borim. Niko mi nije kriv za neuspeh, uspeh zaslužiš ili ne. Dobro se osećam što znam šta i rivali i drugi kompetentni ljudi misle“, rekla je Ivana Španović.

Njen trener Goran Obradović rekao je da Ivana mora da se okrene ka sledećim takmičenjima.

„Malo su nam hladnije glave i trezvenije gledamo. Svesni smo da moramo da zatvorimo još jedan list ove naše knjige i da nastavimo dalje jer nas veoma brzo čekaju nova takmičenja„, rekao je Obradović.

Po njegovim rečima, cela svetska javnost je videla šta se dogodilo u Londonu.

„Nismo samo mi to videli, već cela svetska javnost. Nastao je globalan problem i svi su se složili s tim da je prosto neverovatno da jedan papirić u 21. veku odluči o tituli svetskog prvaka„, kazao je Obradović.

Ivana Španović će naredno takmičenje imati 27. avgusta na međunarodnom mitingu u Berlinu, dok joj 1. septembra predstoji finale Dijamantske lige.

IZVOR: B92, BETA