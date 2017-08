SPRIJEČEN DRUGI NAPAD – UBIJENA PETORICA, IMALI EKSPLOZIV

Podjeli Facebook

Kambrils — Španska policija saopštila je da je ubila pet ljudi u gradu Kambrils i sprečila novi teroristički napad, drugi nakon onog u Barseloni kada je ubijeno 13 ljudi.

Kako navode, napadači su bili opasani eksplozivom, a sve se dogodilo nešto posle jedan sati posle ponoći – manje od osam sati nakon napada u Barseloni.

Napadači su u automobilu uleteli u grupu ljudi na šetalištu pored mora, povređeno sedmoro (šest civila i jedan policajac), od čega je jedna osoba kritično, navode iz hitne službe.

Napadači su potom izašli iz automobila i došlo je do obračuna sa policijom u kojem su svi ubijeni. BBC piše i da je izvršen niz kontrolisanih eksplozija.

RT piše da su četvorica napadača bila u automobilu, njih su ubile bezbednosne službe, a da je peti išao peške. On je ranjen u obračunu sa policijom i priveden, ali je nešto kasnije podlegao ranama.

Iz policije navode da je u Kambrisu situacija sada pod kontrolom.

„Radimo na hipotezi da su napadi u Barseloni i Kambrilsu povezani“, navode iz policije.

Kambrils se nalazi oko 100 kilometara južno od Barselone i popularno je turističko letovalište.

Miran dan u katalonskoj prestonici u četvrtak pretvoren u pakao za nekoliko minuta, koliko je belom kombiju trebalo da u punoj brzini i “cik-cak“ vožnjom udari u sve što se ispred njega našlo, pre nego što se zabio u kiosk, pred očima srpskog državljanina Stanka Lekića.

Informacije koje su stizale do javnosti su u velikoj meri bile oprečne, od početne da je došlo i do talačke krize u jednom restoranu, do tačke da se ni ne nazire ko bi mogao da bude osumnjičen za upravljanje kombijem smrti.

Izvor: b92