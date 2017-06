SRBIJA DOBILA NOVU VLADU

Podjeli Facebook

Premijerka Ana Brnabić i ministri položili zakletvu pred parlamentom, čime je počeo da teče mandat nove vlade. Vlada je izglasana sa 157 glasova „za“ i 55 „protiv“.

Tekst zakletve koju su položili premijer i ministri glasi: „Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savjesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.“

Skupština Srbije odlučivala je o izboru Vlade u celini javnom prozivkom po azbučnom redu. O kabinetu Ane Brnabić izjasnilo se ukupno 212 poslanika – „za“ je glasalo 157 poslanika, a 55 je bilo „protiv“.

Prethodno se u Skupštini Srbije žustro raspravljalo o izboru nove vlade i njenom programu.

Nova vlada imaće četiri potpredsjednika – to su Ivica Dačić, kao prvi potpredsjednik, zatim Zorana Mihajlović, Nebojša Stefanović i Rasim Ljajić.

Premijer Srbije Ana Brnabić istakla je u prvom obraćanju nakon polaganje zakletve da će ona i ministri dati sve od sebe, te da Srbija nema vremena za gubljenje.

„Obećavam građanima da ću dati sve od sebe da svoj posao radim najbolje što mogu“, rekla je Brnabićeva.

Ona je zahvalila svim članovima Vlade što su prihvatili njen poziv i dodala da su i do sada imali zajedničke rezultate, te da očekuje da će odmah krenuti da rade punom parom, prenosi Radio-televizija Srbije.

Brnabićeva je zahvalila i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću zato što ju je nominovao za mandatara i ponudio joj funkciju premijera.

„Iznad svega čast je raditi za svoju zemlju, ne postoji veća čast od te. Trudiću se da posao obavljam pošteno, časno, odgovorno i hrabro“, rekla je Brnabićeva u Skupštini Srbije.

Ona je navela i da je dvodnevna rasprava u Skupštini bila konstruktivna i najavila da će održati taj tempo i podnositi izvještaje o radu Vlade.

Prva sjednica novoizabrane Vlade Srbije zakazana je za sutra u 7.30 časova, najavljeno je iz Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa medijima

Na ministarskim pozicijama biće:

Ivica Dačić – Ministarstvo spoljnih poslova

Zorana Mihajlović – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Nebojša Stefanović – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rasim Ljajić – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Dušan Vujović – Ministarstvo finansija

Goran Knežević – Ministarstvo privrede

Branislav Nedimović – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Aleksandar Antić – Ministarstvo rudarstva i energetike

Nela Kuburović – Ministarstvo pravde

Branko Ružić – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Aleksandar Vulin – Ministarstvo odbrane

Mladen Šarčević – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Zlatibor Lončar – Ministarstvo zdravlja

Vanja Udovičić – Ministarstvo omladine i sporta

Vladan Vukosavljević – Ministarstvo kulture iinformisanja

Jadranka Joksimović – Ministarstvo za evropske integracije

Zoran Đorđević – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Goran Trivan – Ministarstvo za zaštitu životne sredine

Slavica Đukić Dejanović – ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku

Milan Krkobabić – ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i koordinaciju javnih preduzeća

Nenad Popović – ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnologiju

Parlament Srbije je tokom višečasovne rasprave debatovao o novoj Vladi i to nakon što je juče mandatarka Ana Brnabić predstavila ekspoze.

Izvor: Agencije, SRNA

Foto: RTS