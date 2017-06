„SRPSKA IMA PAŽNJU PUTINA I LAVROVA – OVDJE SU NAM VRATA OTVORENA“

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Sve je izvjesnije da će Srbija i Rusija graditi specijalnu ekonomsku zonu. Nesumnjivo, tamo mjesta ima i za Republiku Srpsku, poručio je predsjednik Dodik.



Prema njegovim riječima, u Sankt Peterburgu biće otvoreno Predstavništvo Srpske, koje će je predstavljati u najboljem svjetlu. Počastvovan je, kaže, što će ponovo razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali i sa predsjednikom Indije, koji je takođe na ekonomskom forumu i koji je izrazio želju da razgovara o saradnji sa Srpskom.

– Mi imamo jednu dinamačnu priču za razvoj privrednih kapaciteta sa Rusijom. Znate da je Zarubežnjeft državna kompanija. Prije sastanka sa predsjednikom Putinom, imaću sastanak sa predstavnicima Zarubežnjefta da bi upravo informacije koje ću prezentovati bile tačne. Bilansi se vode u okviru i izvršnih i političkih organa. I u tom pogledu ću informisati predsjednika Putina kakvo je stanje sada. Naravno, prilika je uvijek i da porazgovaramo o političkim pitanjima. To je nastavak mog ranijeg razgovora sa ministrom Lavrovom, koje sam imao. Jedna mala Republika Srpska sa svim svojim manama i prednostima ima pažnju i predsjednika Putina i ministra Lavrova – dodao je Dodik.

Govoreći o samom značaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Dodik je izjavio da se tu nalazi smotra prije svega ekonomske moći same Rusije i dodao da se vide inovacije i dostignuća koje Rusija nesumnjivo stalno pokazuje u pokretu.

– Ovdje, na ovom forumu, koji se svake godine organizuje pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije gospodina Putina i evo ja već godinama unazad dobijam poziv i to meni čini posebnu čast. U svakom slučaju Republika Srpska je ovdje poznata. Kod velikih ruskih kompanije se zna šta je Republika Srpska i uspješna akvizicija koju smo imali sa njima o tome govori. A isto tako i podrška koju imamo ovdje u Sankt Peterburgu od gospodina Poltavčenka svakako je jedna ozbiljna pretpostavka da Republika Srpska bude ovdje još snažnije prisutna i da se pokaže na pravi način – istakao je Dodik.

Predsjednik Srpske je dodao da se razgovara o mogućnosti da se otvori Predstavništvo Srpske u Sankt Peterburgu i da se već dogovarala operacionalizacija.

– Ovdje su nam vrata širom otvorena. To predstavništvo ne treba da bude samo kancelarija, nego da bude paviljon na kojem bi se izlagale određene robe, a čak i da se predstavljaju određene firme. Vidjećemo, ako to postane interes ljudi iz Republike Srpske, možemo se kretati ka tome. U svakom slučaju mi ćemo otvoriti jedno predstavništvo i mislim da je ovo tržište ovdje dobro za ono što mi radimo. Republika Srpska može mnogo toga da nauči, da vidi kuda se svijet kreće. Rusija je imala problem sankcija. Upala je, ne u ekonomsku, neko više psihološku depresiju zbog toga. Ali nakon dvije ili tri godine oni su to ostavili iza sebe. Mnoge proizvodnje nanovo su pokrenulu ovdje. Tako da se ovdje osjeća poseban optimizam. Rusija postaje na globalnom planu jedna od najvažnijih zemalja i vidi se da nema svjetske teme u koju nije uključena Rusija. Sasvim je normalno i potrebno da Republika Srpska bude ovdje. Upravo da se održi ta pažnja i partnerstvo koje smo izgradili – zaključio je Dodik.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS