ŠTA ĆE DONIJETI PRVI SUSRET TRAMPA I PUTINA OČI U OČI?

Dugo očekivani susret predsjednika SAD Donalda Trampa i predsjednika Rusije Vladimira Putina dogodiće se danas, na marginama samita G20 u Hamburgu. Dok se Moskva nada preokretu koji se dosad nije dogodio, a politički pritisak kod kuće na Trampa raste, eksperti smatraju da ne bi trebalo očekivati veliki iskorak. U svakom slučaju, ovo će biti prilika koju bi ruski predsjednik mogao da iskoristi da stekne lični utisak o američkom kolegi, ali i da ostavi utisak na njega – i razmotri mogućnosti za iznalaženje „zajedničkog terena“. Kada se bivši predsjednik SAD Džordž V. Buš prvi put sastao s Putinom 2001, prilično hladan susret je neočekivano postao srdačan nakon što su se dotakli priče o srebrnom krstu koji je Putinu dala majka, a Buš je tada rekao da je „čovjeka pogledao u oči i osjetio mu dušu“. Rusija se nada sličnom ličnom pomaku kada se danas Putin nađe licem u lice s Trampom, navodi „Gardijan“.

Inače, do susreta dvojice lidera dolazi u trenutku kada su odnosi SAD i Rusije obilježeni većim političkim razilaženjima nego 2001, a ljubazne riječi koje su Putin i Tramp izgovorili do sada jedan o drugom nagovještavaju mogucnost razvijanja odnosa. Uz to, dva lidera se sastaju tet-a-tet usred intenzivne američke istrage o povezanosti Trampovih savjetnika sa ruskim zvaničnicima tokom predizborne kampanje u SAD. Nakon ruskog pripajanja Krima 2014. godine, odnosi SAD i Rusije dostigli su najnižu tačku još od hladnog rata, ali se Tramp tokom predsjedničke kampanje zavjetovao da će popraviti odnose sa Rusijom. Nade o brzom poboljšanju odnosa Rusije i SAD ugasile su se u Moskvi nakon što je Putin optužen da je naredio hakovanje tokom izbora kako bi se poboljšale Trampove šanse za pobjedu na izborima. Za to vrijeme, Savjet za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće i zvaničnici Stejt departmenta razmatraju šta bi SAD mogle da ponude Moskvi, izjavili su za AP aktuelni i bivši zvaničnici administracije. I dok se lideri u Evropi nadaju da će Tramp pružiti garancije da će Putina pozvati na odgovornost za dugu listu pritužbi koje imaju na ruskog predsjednika, uključujući ono što nazivaju provokativnom sajber aktivnošću, Tramp je pod ogromnim političkim pritiskom kod kuće da tokom sastanka s Putinom potegne pitanje miješanja Rusije u izbore u SAD. Međutim, više visokih zvaničnika u američkoj administraciji i izvora bliskih Bijeloj kući kažu da ne očekuju da će Tramp pokrenuti to pitanje, barem ne značajno, navodi Si-En-En. Umjesto toga, najavljuju oni, u vrhu agende njihovih razgovora biće rat u Siriji i kriza u Ukrajini, dok je i iz Kremlja nagoviješteno da će teme vjerovatno biti situacija u Siriji i Ukrajini i rat protiv terorizma. To bi, pak, moglo da „dolije ulje na vatru“ kad je riječ o tenzijama između Trampa i drugih svjetskih lidera, koji strahuju da bi njegove ranije pohvale upućene Putinu i iskazana želja da sarađuje s ruskim liderm mogli da znače da neće zauzeti čvrst stav o teritorijalnim sporovima ili sajber napadima.

To potvrđuje i prošlonedjeljna izjava Trampovog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Ejč. Ar. Mekmastera, koji je podsjetio da bi Tramp želio da SAD i cijeli Zapad razviju konstruktivnije odnose s Rusijom. Međutim, Trampov savjetnik je ukazao i da je Tramp jasno stavio do znanja da će SAD učiniti sve što je potrebno kako bi se suprotstavile „destabilizujućem ponašanju Rusije“. Upečatljivo je da je upravo to Tramp istakao tokom posjete Poljskoj, rekavši da SAD sarađuju sa svojim saveznicima na suprostavljanju „akcijama i destabilizujućem ponašanju Rusije“. Američki predsjednik je naveo i da postoji mogućnost da se Rusija umiješala u izbore u SAD 2016, ali i da su druge zemlje u te izbore bile umiješane, istakavši da „to zapravo niko zasigurno ne zna“. Mekmaster je, inače, nagovijestio da je Tramp otvoren za korake koji bi omogućili bolje odnose s Moskvom, ali njegova želja za iznalaženjem zajedničkog terena brine nacionalne bezbjednosne eksperte – čak i u Trampovom timu – koji strahuju da bi on mogao biti nepripremljen za „proračunatog i hiper pripremljenog Putina“, navodi Si-En-En. Uoči polaska na samit G20 u Hamburgu, američki državni sekretar Reks Tilerson rekao je da je važno da dva predsjednika „dobro razmijene“ stavove o tome kako vide prirodu bilateralnih odnosa, istakavši da su namjere Rusije u tom pogledu – nepoznate. S druge strane, u iščekivanju konačnog rukovanja s Trampom, Moskva je do sada pokazivala razumevanje za Trampa i njegovu uzdržanost objašnjavala unutrašnjopolitičkom borbom za moć u SAD i pritiskom njegovih protivnika, navodi „Dojče vele“. „Mi imamo strpljenja“ – tu rečenicu je Putin neprestano ponavljao kad god bi se poveo razgovor o odnosima s Vašingtonom. U međuvremenu, Kremlj je saopštio da se nada da će susret između predsjednika Rusije i SAD pomoći u uspostavljanju efikasnog radnog dijaloga između dva predsjednika, kao neophodnog da bi se riješili sukobi širom svijeta. O čemu bi tačno mogli da diskutuju svjetski lideri poznati po svojoj nepredvidljivosti pita se AP, koji navodi da će Tramp možda tražiti ustupke od Rusije da bi pokazao napredak u odnosima dvije nacije, dok će Putin sigurno nešto tražiti zauzvrat jer, kako navodi američka agencija, postoji duga lista stvari koje „iritiraju“ obe strane.

Lavrov: Rusija predala SAD teme sastanka Putina i Trampa

Bivši spovjetski lider Mihail Gorbačov izjavio je da predsjednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin treba da uspostave široki spektar tema na dnevnom redu današnjeg sastanka. Gorbačov je rekao za agenciju RIA-Novosti da sastanak ruskog i američkog predsjednika u Hamburgu treba da bude kao njegov sastanak s predsjednikom SAD Ronaldom Reganom u ;Rejkjaviku 1986. godine, kojim su znatno unaprijeđeni američko-sovjetski odnosi. „Prije svega, dobro je da će ovaj sastanak konačno biti održan, ali je šteta što se ovo dešava tek sada – pošto do sada naše države nisu imale zajedničku konstruktivnu agendu, biće potrebno dosta vremena da se nadoknadi“, rekao je Gorbačov. On je dodao da je sada potreban „podsticaj“ lidera, kao što je bio slučaj u u Rejkjaviku 1986. „Moramo sve da stavimo na pregovarački sto i da uspostavimo mehanizam za zajednički rad, ne samo za pojedinačne stvari, makar bile značajne, već za sve probleme“, kazao je Gorbačov. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je nakon sastanka sa francuskim kolegom Žan-Ivom le Drijanom u Parizu da je Moskva predala svoje prijedloge Vašingtonu o temama sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa. Lavrov je naveo da je ruska strana predala svoj predlog tema na sastanku Putina i Trampa još prije posjete državnog sekretara SAD Reksa Tilersona u aprilu ove godine, prenosi Sputnjik. On je naveo da Rusija očekuje reakciju SAD. Lavrov je dodao da je Moskva zatražila od Vašingtona informacije nakon Tilersonove izjave o zonama zabrane letenja u Siriji. On je rekao da je namjera Vašingtona da sarađuje sa Moskvom u rješavanju sirijske krize korak u pravom smjeru. Šef ruske diplomatije je izjavio da Moskva i Pariz imaju zajedničko viđenje kada je u pitanju rješavanje krize u Ukrajini. „Slažemo se da to treba brže rješavati“, izjavio je Lavrov. Što se tiče „Normandijske četvorke“, Rusija će biti spremna za sastanak čim se dogovori datum. Lavrov je dodao da su se Rusija i Francuska složile da Minski sporazum treba da bude u potpunosti realizovan.

IZVOR-NEZAVISNE NOVINE