ŠTA NAM SE SVE DEŠAVA DOK SPAVAMO?

Paraliza sna, vantjelesna iskustva, prosvjetljenje… Ponekad se dok spavamo dešavaju čudne stvari koje ni nauka nije uspjela da objasni do kraja.

Dobar san važan je za fizičko i mentalno zdravlje. Ali, snovi ponekad mogu da budu… čudni. Zastrašujući čak, toliko da ponekad poželimo da prosto ostanemo budni zauvijek. Ili, koliko god možemo da izdržimo. Ipak, sve dok su strašni samo snovi, dobro smo. Јer, ponekad se dok spavamo dešavaju čudne stvari koje ni nauka još nije uspjela da objasni.

Evo šta sve može da vas snađe dok spavate:

Paraliza sna

Sigurno vam se ovo desilo bar jednom: probudite se u toku noći i ne možete da se pomjerite? A još imate i osjećaj da je neko tu i da vas posmatra… Užas. U prošlosti se ova pojava objašnjavala prisustvom zlih duhova, ali smo, na svu sreću malo odmakli od tada, pa nauka nudi racionalnije objašnjenje. Kad zaspimo, tijelo se opusti i „umrtvi“, a kad se desi paraliza sna, mišići ostanu „isključeni“ još neko vreijme nakon što se mozak probudio. Statistika kaže da je ovo bar jednom iskusilo oko sedam odsto ljudi, a vjerovatnoća da vas snađe paraliza sna je veća ako spavate na leđima.

Priviđanje

Samo što niste zaspali, a pred očima vam se „smjenjuju“ čudne slike, najčešće zastrašujuće. Ovo se najčešće dešava kao posljedica stresa ili mašte podstaknute kojom čašicom alkohola.

Pričanje u snu

Osobe koje pričaju u snu nisu toga svjesne. Sama po sebi, ova pojava nije opasna, osim ako ne krijete neku tajnu. Kad pričamo u snu, odgovorićemo sasvim iskreno na bilo koje pitanje koje nam je postavljeno. Najčešće se javlja kad smo izloženi velikom stresu, naročito ukoliko naša psiha pokušava da se suprotstavi nečemu sa čime se u realnosti ne slaže.

San u snu

Da li vam se nekad desilo da sanjate nešto, kobajagi se probudite, ali i dalje nije stvarnost u pitanju? U stvari, sanjali ste da sanjate, odnosno, sanjali ste da ste se probudili.

Mjesečarenje

Ovo stanje je „druga krajnost“ paralize sna – mozak i svijest spavaju, ali su mišići i tijelo budni. Ljudi koji pate od somnabulizma u snu ustaju, hodaju, sređuju kuću, ponekad i izlaze iz kuće, ali se ujutru ničega ne sjećaju. Mjesečari oko četiri do deset odsto ljudi, često se javlja kod djece, a uzroci ove pojave nauci su još uvijek nepoznati.

Sindrom „eksplodirajuće glave“

Da li vam se nekad desilo da vas probudi zastrašujuća eksplozija praćena zujanjem koju niko osim vas nije čuo? To je zato što ste tu eksploziju doživjeli u snu. Ni ovaj fenomen nije opasan, ali se osoba koja ga iskusi najčešće jako uplaši. Nauka kaže da se to dešava kad dođe do talasa neuronske aktivnosti u regijama mozga zaduženim za obradu zvuka. Ponekad, ovaj fenomen povezan je sa nesanicom ili se javlja kao posljedica džet-lega.

Apneja

Apneja je zastoj u disanju tokom sna. Kad se to desi, mozak ostaje bez kiseonika, pritisak varira, a osoba ima osjećaj da će se ugušiti ili da će joj srce „iskočiti“. To se dešava kad se tokom sna mišići u grlu opuste, pa to dovede do zatvaranja disajnih puteva. Rizik od apneje viši je kod gojaznih osoba i pušača.

Snovi koji se ponavljaju

Desilo vam se nekad da iz noći u noć sanjate isti san? Psiholozi kažu da nam podsvijest time ukazuje na nešto što nismo primijetili u realnosti. Ponekad, takvi snovi se ponavljaju sve dok se situacija koja nas opterećuje u stvarnom životu ne razriješi.

Propadanje

Da li vam zvuči poznato osjećaj da padate i padate i budite se tek kad tresnete o zemlju? Ovo je takođe neprijatno, ali bezopasno iskustvo. Spavanje je pomalo nalik na umiranje – otkucaji srca i disanje se usporavaju, mišići se opuštaju i umiruju. Mozak se ponekad uplaši i šalje impulse u mišiće da bi provjerio da li smo još živi i u tom trenutku se „trgnemo“.

Vantjelesno iskustvo

Ponekad, u polusnu, može se desiti da imamo osjećaj kao da napuštamo sopstveno tijelo. Osobama koje su sklone mistici ovaj fenomen služi kao dokaz za postojanje duše. S druge strane, ovaj fenomen jeste prilično teško objasniti sa naučnog stanovišta. Nauka proznaje da postoji iluzija „izlaska iz tijela“, ali nema objašnjenje kako to funkcioniše.

Prosvjetljenje

Ovo se dešava ponekad, kad dugo, dugo razmišljamo o nekom problemu, ali ne možemo da nađemo rješenje. Ponekad nam mozak daje nagovještaj rješenja u snu, ali je onda jako važno da po buđenju odmah pokušamo da primijenimo to rješenje, dok ga nismo zaboravili.

Navodno je ruski hemičar Dimitrij Mendeljejev bio toliko „opsjednut“ periodnim sistemom elemenata, da ga je prvi put „ugledao“ upravo u snu.

Stvar je u tome da naša podsvijest ponekad odgovor na pitanje koje nas muči spozna prije našeg svjesnog djela. Pošto podsvijest preuzima primat dok spavamo, ponekad dolazi do ovakvih „prosvjetljujućih“ snova.

Izvor: Mondo