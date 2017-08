STAMBENI KREDITI IRB-a ZA SVE GRAĐANE

Podjeli Facebook

Svi stanovnici Republike Srpske moći će da apliciraju za stambene kredite koje plasira Investiciono-razvojna banka Srpske /IRB/ uz povećanje iznosa novca na 150.000 KM i rok otplate zajma na 25 godina, piše “Glas Srpske”.

List navodi da su novine definisane izmjenama pravila o plasmanu sredstava, koje je kreirao IRB i uputio ih na usvajanje u Vladu Srpske.

U IRB-u su istakli da prijedlog sadrži brojne izmjene kada je riječ o stambenim kreditima, kao što su krediti za samce, povećanje iznosa sa 100.000 na 150.000 KM, produženje perioda otplate sa 20 na 25 godina, a svim građanima biće omogućeno da ih koriste.

U Ministarstvu finansija Republike Srpske naveli su da su im proslijeđene izmjene pravila o plasmanu kredita IRB-a.

Ekonomista Goran Radivojac ocijenio je da će povećanje mogućnosti zaduženja na 150.000 KM vjerovatno većini stanovnika koji su stalno zaposleni omogućiti da riješe stambeno pitanje, kao i da produženje roka otplate kredita odgovara velikom broja korisnika, što je profitabilnije za banku.

Kredite IRB-a do sada su mogli podići samci do 35 godina starosti, parovi sa ili bez djece do 35 godina starosti, visokoobrazovani samci stariji od 35 godina i visokoobrazovani bračni parovi stariji od 35 godina.

IZVOR-ATV