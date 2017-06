STING DOLAZI U BEOGRAD!

Podjeli Facebook

Nakon rasprodatih koncerata u Severnoj Americi, Evropi, Južnoj Americi i Meksiku, Sting u okviru svoje najnovije turneje „57th & 9th World Tour“ dolazi u Srbiju. Svetski poznat muzičar održaće koncert u Beogradu, 17. septembra u Kombank areni.

Na novoj turneji, Stingu se pridružuje tročlani bend koji čine njegovi dugogodišnji saradnici gitarista Dominik Miler, Džoš Friz (bubnjevi) i Rufus Miler (gitara) i specijalni gost Džo Samner, kao i harmonikaš Persi Kardona iz sastava „The Last Bandoleros“.

Turneja „57th & 9th“ započela je u Severnoj Americi u februaru ove godine i do sada je obuhvatila više od 50 gradova Evrope, Centralne i Južne Amerike i Azije.

Turneju prate izuzetni komentari fanova i kritičara: „U samoj srži nalazi se moćan talenat za pisanje pesama, tečne melodije, smeli ritmovi i smisleni tekstovi isporučeni od vrhunskog muzičara. Ovaj koncert zaslužuje počasnu titulu“.

„Sting prikazuje raznovrsnost, dubinu i trajnu rok snagu na novoj turneji, lista pesama se kreće preko nadmoćnih novih pesama, solo materijala i klasičnih ‘Police’ hitova, Sting je univerzalni pripovedač, izgrađen od onoga od čega su napravljene legende“, neki su od komentara.

Stingov 12. solo studijski album pod nazivom „57th & 9th“, je njegov prvi rok/pop projekat nakon više od decenije i objavljen je u novembru za „A&M/Interscope Records“.

Kolekcija od 10 pesama prikazuje širok spektar Stingovih stilova od promuklog, gitarskog prvog singla „I Cant Stop Thinking About You“ preko brutalnog „Petrol Head“ do himnične „50,000“.

Album je producirao Martin Kierszenbaum, snimljen je za nekoliko nedelja sa Stingovim dugogodišnjim saradnicima Dominikom Milerom i Viniem Colaiutaom kao i bubnjarem Džošom Frizeom (Nine Inć Nails, Guns n’ Roses), gitaristom Lajlom Vormanom i pratećim vokalima iz bendova „Tex-Mex“ i „The Last Bandoleros“.

Sting je prvi put nastupio u Areni pre šest godina sa simfonijskim orkestrom, a 17. septembra naša publika će imate priliku da ga čuje u njegovom primarnom rok/pop zvuku u okviru turneje koju su mnogi već označili krunom Stingovih koncertnih nastupa.

Ulaznice za koncert u Beogradu biće u prodaji od srede, 21. juna od 10 sati.

Članovi zvaničnog Sting.com fan kluba, ulaznice mogu naručiti dan ranije, u utorak, 20. juna preko sajta www.sting.com/tour.

Ulaznice u regularnoj prodaji biće po cenama od 2.990 dinara i naviše na svim prodajnim mestima CS Eventima kao i na blagajnama Kombank arene, Bilet centra Beograda, Doma omladine i Ušće Ssoping centra i online.

IZVOR-TANJUG