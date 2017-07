SUNČANO I TOPLIJE

Podjeli Facebook

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti sunčano uz porast dnevne temperature vazduha. Jutro je pretežno vedro, u kotlinskim predjelima ima kratkotrajne magle, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Tokom dana sunčano, vjetrovito uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, u Hercegovini i na planinama jak, tokom dana na udare olujni. Na jugu jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 24 do 29 na jugu i ponegdje sjeveru do 31, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusovih.