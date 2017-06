SUNČANO, KRAJEM DANA PONEGDJE PLJUSKOVI

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju vrlo toplo i sunčano vrijeme. Popodne će na sjeverozapadu i zapadu biti nestabilno uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

Jutro pretežno vedro i prijatno, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku doći će do pojave prolazne magle. Tokom dana biće pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Kasnije popodne i uveče na severozapadu i zapadu razvoj oblaka donose povremene pljuskove sa grmljavinom. Lokalno su moguće i jače padavine a moguće je i pojava grada ponegdje. Duvaće Vjetar slab zapadni, pri pljuskovima prolazno pojačan. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 16°C, na jugu do 20, u višim predjelima od 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33°C, u višim predjelima od 23 stepena.

A sutra nas očekuje oblačno i svježije vrijeme uz slabu kišu. Kiša će biti vrlo slaba i javljaće se u prvom dijelu dana, a popodne i uveče će biti pretežno suvo i promjenljivo oblačno. Na jugu će doći do više sunčanih perioda uz prolaznu oblačnost. Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 16°C, na jugu oko 20. Najviša dnevna temperatura biće od 19 do 24°C, na jugu do 27, u višim predjelima od 15.