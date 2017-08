Podjeli Facebook

Jutro sveže, ali malo toplije u odnosu na prethodne dane i pretežno vedro. Samo će na istoku biti male do umjerene oblačnosti, a ponegdje oko rijeka uz kratkotrajnu maglu. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo, na jugu vruće.

Vjetar slab sjeveroistočni ili promjenljiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 11°C do 18°C, na jugu Hercegovine do 23°C. Najviša dnevna temperatura od 30°C do 35°C, na jugu ponegdje do 37°C, u višim predjelima od 25°C.