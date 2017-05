SUNČANO I TOPLO, POPODNE PLJUSKOVI

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i vrlo toplo vrijeme. Od sredine dana prvo na jugoistoku i zapadu doći će do razvoja oblaka koji donose povremene pljuskove sa grmljavinom, a kasnije popodne i uveče pljuskovi će se javiti i ponegdje na sjeveru. Biće i jačih pljuskova uz lokalno obilnije padavine. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 17°C, u višim predjelima od 7 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 32°C, a u višim predjelima od 22 stepena.

A sutra nas očekuje toplo i promjenjivo vreme. Prijepodne na istoku padaće povremena kiša i pljuskovi, a u ostalim predjelima biće sunčanije. Sredinom dana i tokom popodneva u većini predjela biće nestabilno uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti uslova za jače pljuskove uz lokalne nepogode i obilnije padavine. Na jugu Hercegovine ostaje pretežno suvo. Jutarnja temperatura iznosiće od 12 do 18°C, u višim predelima od 8. Najviša dnevna temperatura biće od 25 do 31°C, u višim predelima od 20 stepeni.