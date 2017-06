DANAS I SUTRA SUNČANO I TOPLO

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Ponegdje oko rijeka doći će do pojave prolazne i kratkotrajne magla. Tokom dana biće sunčano i toplije uz lokalno malu oblačnost.Duvaće slab vjetar, uglavnom istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura iznosiće od 5 do 11°C, na jugu oko 16. Najviša dnevna temperatura biće od 24 do 29°C, na jugu oko 31, u višim predelima od 19 stepeni.

A sutra nas očekuje jutro svježije i pretežno vedro. Tokom dana sunčano i toplo uz postepeno prolazno povećanje oblačnosti sa mogućnošću za pokoji pljusak sa grmljavinom, uglavnom na jugoistoku. Jutarnja temperatura iznosiće od 9 do 15°C, na jugu oko 18. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 32°C, u višim predjelima od 20°C.