DANAS SUNČANO I TOPLO VRIJEME, SUTRA POPODNE MOGUĆI PLJUSKOVI

Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme.

Ujutro će biti vedro uz malu do umjerenu oblačnost a na istoku povećanu a u kotlinskim predjelima doći će do pojave kratkotrajne magle. Tokom dana biće sunčano i veoma toplo vrijeme. Duvaće slab i promjenjiv vjetar. Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 15°C, na jugu oko 18, u planinama od 5 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33°C, a u višim predjelima od 22°C.

A sutra nas očekuje jutro vedro, a tokom dana sunčano i veoma toplo vrijeme. Tokom dana doći će do umjerenog razvoja dnevne oblačnosti. Kasnije popodne doći će do mjestimične kiše i pljuskova sa grmljavinom. Postojaće uslovi i za lokalnu pojavu grada. Jutarnja temperatura iznosiće od 11 do 16°C, na jugu oko 18. Najviša dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 28 do 33°C, na jugu i sjeveru ponegdje 35 stepeni, u višim predjelima od 24°C.