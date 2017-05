SUNČANO I TOPLO VRIJEME

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Meteorolozi za danas najavljuju sunčano i još toplije vrijeme.

Ujutro svježe i pretežno vedro vrijeme, samo će se ponegdje oko rijeka i po kotlinama na istoku javiti prolazna magla. Tokom dana biće pretežno sunčano vrijeme uz dalji porast temperature pa će u većini predjela biti vrlo toplo. Duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar, popodne jugoistočni. Jutarnja temperatura iznosiće od 6 do 13°C, na jugu do 17. Najviša dnevna temperatura biće od 24 do 29°C, u višim predjelima od 19 stepeni.

A sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. Na jugoistoku tokom dana doći će do razvoaj oblaka uz rjeđu pojavu pljuskova ponegdje u brdsko-planinskim predjelima. Jutarnja temperatura iznosiće od 7 do 14°C, na jugu oko 17. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 31°C, u višim predjelima od 21°C.