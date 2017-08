SUNČANO UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

Podjeli Facebook

U BiH jutro svježe i pretežno vedro. Ponegdje oko rijeka i po kotlinama na istoku javila se kratkotrajna magla.

Tokom dana pretežno sunčano i sve toplije. Popodne na zapadu i jugoistoku razvoj oblaka uz malu šansu za pojavu lokalnih pljuskova u brdsko-planinskim predjelima na jugoistoku. Duvaće vjetar slab sjeveroistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha od 10°C do 17°C, na jugu Hercegovine do 22°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28°C do 34°C, na jugu ponegdje i do 36°C, u višim predjelima od 24°C.