SUNČANO I VRUĆE, POPODNE MOGUĆE PADAVINE

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i u večernjim satima očekuju se pljuskovi i grmljavina. Padavine lokalno mogu biti i intenzivnije, praćene jakim udarima vjetra.

Bez padavina u Hercegovini, na zapadu i krajnjem sjeverozapadu. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 °C.

Za vikend se očekuje sunčano i vruće. U subotu sunčano i jako toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne i krajem dana u zapadnim, centralnim i istočnim područjima očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 °C.

U nedjelju sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva, postepen porast naoblake, što će na sjeveru u većem dijelu usloviti pljuskove i grmljavinu. U većini područja se očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 25, a dnevne od 29 do 35 °C.