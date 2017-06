Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano i znatno toplije vrijeme.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, samo će se ponegdje na sjeveru i istoku oko rijeka i po kotlinama javiti magla. Tokom dana biće pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost. Duvaće slab zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 14°C, na jugu oko 18 stepeni, u višim predjelima od 6. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 32°C, u višim predjelima od 21 stepen.

A sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme. U popodnevnim časovima doći će na istoku do razvoja oblačnosti koja će samo ponegdje, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima, donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnja temperatura iznosiće od 10 do 16°C, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura kretaće se u rasponu od 28 do 34°C, a u višim predelima od 24 stepena.