SVAKI 13. PENZIONER ODRADIO PUNI STAŽ

U Republici Srpskoj od 257.609 penzionera, njih svega 20.208 ili 7,84 odsto ostvarilo je pravo na penzijske čekove zahvaljujući punom radnom stažu od 40 godina, odnosno svaki 13. penzioner.

Podaci su to Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske za decembar 2016. godine. Svi ti ljudi su pune četiri decenije radili i „dogurali“ do penzionisanja, i to bez beneficiranog ili posebnog staža u dvostrukom trajanju po osnovu učešća u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

– Ovih 7,84 odsto korisnika prava mjesečno primi prosječnu penziju u iznosu od 498 maraka, što predstavlja 59 odsto prosječne plate u Srpskoj – kažu u Fondu PIO.

Ovako nizak procenat korisnika prava sa punim radnim stažom direktno utiče na visinu prosječne penzije.

U penzijama većim od 1.000 maraka u Republici Srpskoj uživaju oni koji su svoj radni vijek proveli radeći u finansijskom sektoru.

Ove iznose penzija uspjeli su da ostvare i oni iz elektroenergetskog sektora, pravosuđa, telekomunikacija, instituta i sa fakulteta, te iz oblasti zdravstva.

Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da je svaki 13. penzioner sa punim radnim stažom izuzetno mali broj ovih korisnika u poređenju sa ostalim penzionerima u Srpskoj.

– Ostalo su uglavnom sve korisnici starosnih ili invalidskih penzija, što je nepovoljna struktura penzijskog sistema – ističe Pavlović.

Visina penzija

Penziju u rasponu od 1.000 do 1.500 maraka svaki mjesec na svoje račune primi oko 600 korisnika.

Penzije veće od 1.500 KM, pa do maksimalne penzije limitirane zakonom u visini od 1.792 KM, prima svega desetak penzionera.

Izvor: Glassrpske.com