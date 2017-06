SZP I SNSD SLOŽNI DA OBORE KRIVIČNI ZAKON

Podjeli Facebook

Iako je Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH posvađao funkcionere iz RS, i jedni i drugi obećavaju da zakon neće proći parlamentarnu proceduru. Tako poslanici SNSDa u parlamentu BiH tvrde da ovaj zakon neće dobiti njihovu podršku, dok predstavnici Saveza za promjene uvjeravaju da ni oni neće dići ruku dok u zakon ne budu uvrštene primjedbe koje je RS uputila Vijeću ministara.

Vijeće ministara je u utorak utvrdilo Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH, u kojem je, između ostalog, predviđeno kažnjavanje negiranja genocida ili zločina protiv čovječnosti zatvorom od pet do 10 godina. On bi se uskoro mogao naći pred poslanicima i delegatima parlamenta BiH.

Ministar pravde RS Anton Kasipović izjavio je da je Vijeće ministara utvrdilo izmjene mimo stavova koje je dalo ministarstvo kojem je on čelu. Naglasio je da je Ministartvo pravde RS na vrijeme dostavilo primjedbe i sugestije, dok u Savezu za promjene tvrde da su uvažili sve primjedbe i zahtjeve Ministarstva pravde RS. Poslanik SNSDa Lazar Prodanović izjavio je da bi, ukoliko bi ovaj prijedlog zakona prošao, direktno bio u funkciji obračuna zbog verbalnih izjava bilo kog građanina koji bi eventualno raspravljao o bliskoj tragičnoj prošlosti na ovim prostorima, odnosno dao izjavu ili mišljenje da negira genocid na području Srebrenice.

Ukazuje da bi to otvorilo mogućnost da veliki broj građana bude sankcionisan nepravedno, čak zavisno od volje ili percepcije tužioca ili sudije da im presudi za takve izjave, te da bi zakon dodatno izazvao uznemirenost i strah kod građana i stvorio motivaciju da ljudi ovdje više ne žive. „Ne iznenađuje što je Savjet ministara BiH razmatrao ovaj prijedlog, ali iznenađuje podrška ministara iz Saveza za promjene tom prijedlogu“, naglasio je Prodanović za Srnu, dok je njegov kolega Staša Košarac bio još oštriji i kazao da prihvatanjem ovih izmjena i dopuna zakona SDS priznaje genocid i da bi trebalo da se zbog toga izvini žrtvama srpskog naroda. „Mnogi građani RS će se uhvatiti za glavu, i iz pozicije i iz opozicije, ako prođe ovaj zakon“, rekao je Radovan Višković, šef Kluba SNSDa u Narodnoj skupštini RS, i istakao da nije to zakon koji će se odnositi na SNSD, socijaliste ili DNS nego na građane RS i mnogima će se obiti o glavu. „Iskreno vjerujem da tamo ima još poštenih ljudi i časnih predstavnika iz RS koji će to u parlamentu spriječiti“, rekao je on. Dodao je da je ostao sluđen i kao narodni poslanik i građanin RS kad je čuo ministra pravde RS i ministre iz RS u Savjetu ministara kako daju suprotne izjave o tome da li su usvojene primjedbe iz RS prilikom usvajanja pomenutog zakona. „Šta očekujete od građana RS da misle kada to čuju“, zapitao je Višković. S druge strane u Savezu za promjene tvrde da su uvažili sve primjedbe i zahtjeve Ministarstva pravde RS, pa tako Mirko Šarović, ministar vanjske politike i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, uvjerava da su uvažene sve primjedbe iz RS. „Vijeće ministara je u utorak načelno dalo saglasnost za ovaj prijedlog, ali zakonski prijedlog neće dobiti prolaz bez uvaženih primjedaba srpskih ministara u Vijeću ministara BiH“, tvrdi Šarović i ističe da je vođena duga rasprava o tome i da je bilo niz primjedaba i sugestija na predloženi tekst. On dodaje da ukoliko tekst izmjena i dopuna zakona ne bude usaglašen s primjedbama, može da ide u proceduru, ali bez glasova srpskih predstavnika, koji će u tom slučaju biti preglasani. Kasipović je rekao da ohrabruje Šarovićeva izjava da tek predstoji konačno usaglašavanje oko zakona i da će, ako budu prihvaćene primjedbe Srpske, takav tekst biti u parlamentu BiH. Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, rekao je da su doslovno uvažene primjedbe Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Ministarstva pravde RS. On kaže da je pristao da glasa nakon što su u tekst unesene primjedbe. „Koliko je meni poznato, to je uvaženo“, rekao je Mektić. Mladen Bosić (SDS), zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma BiH, kazao je juče da je riječ o inicijativi Denisa Bećirovića iz SDP BiH, te da je Klub SDSa bio protiv te inicijative, koja je prošla, kako je rekao, zbog toga što poslanici SNSDa bojkotuju sjednice. „SDS će biti protiv ovih izmjena ukoliko se ne uvaže primjedbe Ministarstva pravde RS“, kazao je Bosić, što je potvrdila i njegova stranačka koleginica Aleksandra Pandurević, koja je i pozvala poslanike SNSDa da se vrate u poslaničke klupe i da zajedno obore ovaj prijedlog. Predsjednik PDPa Branislav Borenović rekao je da u parlamentu BiH neće ništa proći ukoliko nije u skladu s nadležnostima Srpske i Ustavom RS.

Šta traži RS

Negiranje genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti smatra se krivičnim djelom samo u slučaju da je negiranje izvršeno na takav način da se poziva na nasilje ili mržnju prema određenoj grupi. Pozivanje na nasilje predstavlja krivično djelo protiv javnog reda i mira, a imajući u vidu da je oblast javnog reda i mira, u skladu s ustavima BiH i RS, u isključivoj nadležnosti entiteta, ovo djelo ne može biti predmet inkrimisanja Krivičnog zakona BiH. U članu 8. nacrta predložene riječi „njima podređenih fizičkih lica“ potrebno je zamijeniti riječima „zaposlenih“ ili da član 124. tačka d) ostane u važećoj formulaciji. Član 9. nacrta kojim se mijenja član 145. tačka a) u suprotnosti je s Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, odnosno da se istim krši član 10. konvencije na način da grubo ograničava slobodu izražavanja, kao i da isti može imati različite konotacije prilikom primjene u praksi. Zanemarena je činjenica poštovanja Ustavom i zakonima definisanih nadležnosti na način da je Konvencija o sajber kriminalu u zakonodavstvu BiH implementirana kroz krivične zakone RS, FBiH i Brčko distrikta, jer je oblast borbe protiv sajber kriminala u njihovim nadležnostima.

IZVOR-NEZAVISNE NOVINE