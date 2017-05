TIHA POSKUPLJENJA PUSTOŠE NOVČANIKE

Podjeli Facebook

Potrošačke cijene u BiH u prosjeku veće su za 1,4 odsto u odnosu na period od prije godinu dana, a u udruženjima za zaštitu potrošača kažu da su poskupljena mnogo veća nego što se prikazuje u statističkim podacima.

Podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da su hrana i bezalkoholna pića u prosjeku skuplji za 0,7 odsto, a alkoholna pića i duvan za 4,1 odsto. „Najviše su poskupjeli prevoz – 8 odsto, zatim stanovanje i režijski troškovi 2,1 odsto, rekreacija i kultura jedan odsto, obrazovanje 0,9 odsto, restorani i hoteli 0,6 odsto, a zdravstvo 0,5 odsto“, navode u Agenciji. Marin Bego, predsjednik Udruženja za unapređenje kvaliteta življenja „Futura“ Mostar, kaže da institucije koje se bave praćenjem cijena primjenjuju neke drugačije metodologije, njima nejasne, ali da je prema podacima njihovog udruženja cijena hrane daleko više porasla.

„Samo u prva dva mjeseca ove godine voće je bilo skuplje 10, a povrće 15 odsto u odnosu na isti period prošle godine. I ostale prehrambene namirnice su poskupjele i i dalje stalno poskupljuju“, kaže Bego. On smatra da su namirnice i higijenska sredstva u posljednjih pet godina poskupjeli i duplo. „Svaki dan kada uđemo u prodavnicu vidimo da su cijene više. Nije to velika razlika u cijeni koja nas šokira, ali to su ona tiha, što bi rekli puzajuća poskupljenja, koja se za godinu dana naberu“, pojašnjava Bego, dodajući da u ta tiha poskupljenja ulazi i smanjenje gramaže na pakovanjima pa se kilogramska pakovanja vrlo brzo pretvaraju u pakovanja od 750 i manje grama.

Admir Arnautović, predsjednik Udruženja „Klub potrošača srednje Bosne“ Travnik, kazao je da su u Travniku cijene katastrofalno visoke i da posla nema, a i građani koji uspiju pronaći posao rade za tako male plate da ne mogu samo hranu da kupe. On je naveo i da smatra da će usvajanje akciza dovesti do vala poskupljenja.

„Riža umjesto 1kg teži 800 grama, a neke čokolade na koje smo navikli da su 100g budu u pakovanjima od 70g“

„Odmah će doći do poskupljenja brašna, ulja, mesa i onih namirnica koje svaki građanin mora imati u kući svaki dan“, istakao je Arnautović. Gordana Bulić, predsjednica Udruženja građana „Klub potrošača Tuzlanskog kantona“, kazala je da nema opravdanja za poskupljenja, posebno prevoza, jer oni nisu vratili cijene kada je pala cijena goriva, već su zadržali isti nivo. Bulićeva je navela i da hrana stalno poskupljuje polako, ali da to nakon nekog dužeg perioda može primijetiti i obični građanin koji kupuje iste proizvode. „Ta poskupljenja su mnogo veća nego što to pokazuje statistika, ali mislim da se prikupljanje tih podataka i cijena radi na jedan sumnjiv način“, kazala je Bulićeva. Ona je navela da mnogi trgovci pribjegavaju smanjenju gramaže proizvoda, a ostavljaju istu cijenu, čime su potrošači veoma oštećeni. „Svi smo navikli da flaša ulja ima litar, a sada vrlo često vidimo da imaju pakovanja i od 900 mililitara. Tako je i s rižom, koja umjesto kilogram teži 800 grama, ili čokoladama, koje umjesto 100 imaju 80 pa čak i po 70 grama“, navela je Bulićeva.

IZVOR-NEZAVISNE NOVINE