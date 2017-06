TOPLO I PROMJENJIVO VRIJEME DANAS I SUTRA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju toplo i nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove sa grmljavinom.

Jutro će biti pretežno sunčano i prijatno toplo. Već tokom prijepodneva počeće da se javljaju prvi pljuskovi u centralnim i istočnim predjelima, a zatim i na zapadu. Sredinom dana i tokom popodneva pljuskovi sa grmljavinom će se širiti ka sjeveru, gdje je moguća i pojava grada, pogotovo blizu rijeke Save. Na jugu Hercegovine biće uglavnom suvo uz kratkotrajne pljuskove samo ponegdje. Duvaće vjetar slab zapadni ili promjenljiv, pri pljuskovima prolazno umjeren do jak. Jutarnja temperatura iznosiće od 14 do 18°C, u višim predjelima od 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od 24 do 31°C, u višim predjelima od 18.

A sutra nas očekuje takođe toplo i promjenjivo vrijeme. Ujutro će biti uglavnom suvo, a od sredine dana razvoj oblačnosti usloviće povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegde će biti i jačih pljuskova uz lokalno obilnije padavine a moguća je i pojava grada. Jutarnja temperatura iznosiće od 13 do 18°C, u višim predjelima od 8. Najviša dnevna temperatura biće od 23 do 29°C, na jugu do 31 stepen, u višim predjelima od 18.