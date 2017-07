Podjeli Facebook

U BiH će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu do 39 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti vedro, a tokom dana sunčano i vruće uz slab razvoj dnevne oblačnosti, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 21, na jugu do 24 stepena Celzijusova, a dnevna od 32 do 39, u višim predjelima od 28 stepeni Celzijusovih.

Vjetar će biti slab, istočni i sjeveroistočni.