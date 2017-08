TURISTI IZ SAD: BIH JE DIVNA I ČISTA, ALI JE MNOGO VRUĆE

Podjeli Facebook

Vaša zemlja je prelijepa, ima mnogo zelenila, priroda je divna, ali je mnogo vruće, ispričala je grupa turista iz SAD koji su na proputovanju kroz BiH posjetili etno-selo Kotromanićevo.

„Jako mi se svidjelo Sarajevo, prelijep grad, puno zelenila, ali nažalost puno je bilo vruće tih dana. Moglo je biti još ljepše da nije toliko toplo“, rekao je Dejvid Mur, koji je u Kotromanićevu probao rakiju medovaču. „Primijetio sam da u BiH nema puno ljudi koji su tetovirani kao u SAD i koji imaju pirsinge, i to mi se svidjelo. Zemlja je jako čista. Najviše su mi se dopali priroda i zelenilo. Bio sam ranije u Mostaru, ali ovo je prvi put da sam posjetio više mjesta u BiH“, kazao je Džek Hili, koji dolazi iz države Ajdaho.

Tridesetak američkih turista se iz Sarajeva zaputilo u Osijek, a kratki predah su napravili u Kotromanićevu, u kojem su, osim u gastronomskoj ponudi, uživali i u zanimljivoj arhitekturi. „Naša turistička agencija, koja ima sjedište u Dubrovniku, dovela ih je u Sarajevo, gdje imamo razne aktivnosti, a partnerska agencija iz Sarajeva je savjetovala da svratimo u Kotromanićevo.

Ovo je savršena prilika i idealno mjesto da se zaustavimo na ručku zato što je u pitanju lijepa reprodukcija srednjovjekovnog sela“, kazao je vodič Vili Šorgo američkim turistima. Zemlje bivše Jugoslavije interesantna su destinacija za stanovnike SAD, mahom penzionere, kojima tamošnja turistička agencija tokom ljetnih mjeseci nudi obilazak znamenitosti Balkana. „Mi posjećujemo četiri države: Crnu Goru, Hrvatsku, BiH i Sloveniju.

Nekoliko turista ide nakon toga na turu u Srbiju, posjećuju Novi Sad i Beograd“, pojasnio je Šorgo. Dejvid Mur, jedan od turista, kaže da je radio u kompaniji za izradu softvera u Kaliforniji. „S obzirom na to da sam penzioner – mogu putovati 12 mjeseci godišnje, naravno ako mi to džep dozvoljava“, rekao je Mur. Iz svake od ovih zemalja oni ponesu poneki suvenir, ali i lijepe uspomene na neobično putovanje. „Ostaće mi puno toga u sjećanju. Osjetio sam jako puno istorije, hiljade i hiljade godina koje se isprepliću, puno raznolike kulture a to mi se možda i najviše sviđa“, priznao je Džek Hili.

Osim turista iz SAD, u Kotromanićevo dolaze i posjetioci iz evropskih zemalja – Austrije, Francuske, Italije. „Privlači ih to što se nalazimo van grada, daleko od gužve i buke. Ovde je mir, tišina, netaknuta priroda, pored rijeke smo, imamo i domaće životinje“, naveo je Ozrenko Stanković iz etno-sela Kotromanićevo.

IZVOR-NEZVISNE NOVINE