U NEDELJU OBUSTAVA SAOBRAĆAJA U UŽEM CENTRU GRADA

Policijska uprava Bijelјina obavještava građane da će 17.09.2017. godine u vremenskom periodu od 07 do 12 časova povodom ustoličenja Vladike zvorničko-tuzlanske eparhije Fotije, biti izmijenjen režim saobraćaja u užem centru grada, gdje će takođe biti zabranjeno parkiranje i zaustavlјanje vozila.

Saobraćaj će biti zatvoren u ulicama Jovana Dučića i Patrijaha Pavla u vremenskom periodu od 06,00-14,00 časova. U slučaju potrebe saobraćaj će biti preusmjeren iz ulica Srpske dobrovolјačke garde od kasarne do kružnog toka “Garulјa“ i iz ulice Račanska od raskrsnice do ulice Beogradska do kružnog toka Ledinci u ulice Majevička, Beogradska, Knez Ive i pored Vanekovog mlina ( kasarna). Policijska uprava Bijeljina moli građane za strplјenje i razumijevanje.

Izvor: Bijeljina Danas