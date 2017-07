U PETAK SUNČANO, UZ DALJI RAST TEMPERATURE

Podjeli Facebook

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u petak se tokom dana očekuje sunčano uz dalji porast temperature, pa će biti veoma toplo.

Јutro će biti pretežno vedro i ugodno, a i u planinama svježe, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Poslije podne se na istoku prognozira umjerena dnevna oblačnost, koja će donijeti kratkotrajne večernje pljuskove, a moguća je i grmljavina. Nešto kasnije mogući su pljuskovi i na sjeveroistoku.

Duvaće slab vjetar, uglavnom južnog i zapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19 stepeni, na jugu i sjeveroistoku do 22 stepena, a u višim predjelima od 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosiće od 33 do 38 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 28 stepeni.

U većini krajeva danas je bilo tokom dana sunčano i vruće, a poslije podne je moguća nestabilnost na istoku uz rijeku Drinu, u noći i na sjeveru.

Izvor: RTV SLOBOMIR