U PETAK SUNČANO I VRUĆE

Vjetar će biti slab, promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Јutarnja temperatura vazduha biće od 19 do 24 stepena, na jugu do 26 stepeni, a najviša dnevna od 35 do 40, na jugu i sjeveru do 42 stepena Celzijusova.

U većini krajeva danas je bilo sunčano i veoma vruće, uz malu dnevnu oblačnost.

