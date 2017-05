U ŠATOROVIĆIMA IMAJU TREŠNJU ZA EVROPSKO TRŽIŠTE

Podjeli Facebook

U Šatorovićima kod Brčkog, održan je Peti sajam trešnje. Cilj je promocija kvaliteta i ponude ovog voća, kao i tržišno-privrednih potencijala plantaža podmajevičkih sela.



U podmajevičkom brčanskom selu Šatorovići uzgaja se 28 sorti trešanja. Vrijedni domaćini očekuju da će im sajam omogućiti lakši put do tržišta.

Voćar iz Šatorovića Bakija Ribić kaže da u zasadu ima više od jednog hektara trešanja. Zastupljene su razne sorte od kojih najviše burlata. One su sada u osmoj i devetoj godini i još nisu pokazale pravi rod, a to se očekuje u 10. i 12. godini.

Ribić navodi da kada dobiju kvalitet 28 plus, da za nju mogu umjesto dvije marke, dobiti dva evra.

– Znači, trebamo postići kvalitet proizvodnje da imamo robu za izvoz. Onda nije problem i od toga se može jako dobro živjeti – rekao je Ribić.

Brčko ima kapcitete za unapređenje voćarske proizvodnje. Preduzeće Bosnaplod može skladištiti 8.000 tona smrznutog voća. Glavni preduslov je obezbjeđenje tržišta.

– Bez obzira na trenutne probleme u ovoj oblasti, mislim da poljorivreda ostaje okosnica razvoja Brčko distrikta. Mi imamo odlične potencijale za razvoj poljoprivrede, naročito u oblasti voćarstva – rekao je Siniša Milić, gradonačelnik Brčkog.

Organizator Sajma trešnje u Šatorovićima Adem Ribić istakao je da je cilj sajma, prije svega, promocija proizvodnje i to kvalitetne. Namjera im je, takođe, da proizvode za evropsko tržište i pronalazak načina kako da to ostvare.

Za poljorivredne podsticaje za primarnu proizvodnju, u 2017. iz budžeta Distrikta planirano je 8,7 miliona maraka. Međutim, osim primarne proizvodnje, mora se pokrenuti i agroindustrija, da bi se na strano tržite plasirao gotov proizvod.

Izvor: RTRS

Foto: RTRS