U SLUČAJU NAPADA ID PRVE NA UDARU NA BALKANU SRBIJA I REPUBLIKA SRPSKA

Srbija i Republike Srpska u slučaju terorističkog napada Islamske države našle bi se prve na spisku udara, piše Sputnjik.

Iza njih najveće šanse ima Hrvatska. NVO i firme koje se dovode u vezu sa Islamskom državom u federalnom dijelu BiH u svom vlasništvu imaju više od 1.700 nekretnina i komada zemljišta.

Slivanje novca u federalni dio Bosne i Hercegovine iz raznih nevladinih organizacija i fondova koji su na neki način povezani sa terorističkim organizacijama traje već godinama. To za Sputnjik potvrđuje Milan Mijalkovski, stručnjak za terorizam i bezbjednost, komentarišucći navode specijalizovane finansijske agencije SAD Global fajnenšel integriti da u BiH godišnje iz legalnih finansijskih tokova nestane oko pola milijarde evra.

– Bosna i Hercegovina već godinama odbija da sastavi listu džihadista, to jest terorista na tom prostoru, zbog čega su godinama blokirani u međunarodnoj zajednici. Novac ulazi na više načina od osnivanja fondacija i kupovinom raznih nekretnina koje Arapi „pikiraju“ uglavnom u okolini Sarajeva, a prema zvaničnim podacima, u ovom dijelu ima oko 30.000 do 50.000 naseljenih Arapa koji su pokupovali kuće. Praktično, to je eks-teritorijalni dio nad kojim bh. vlast nema nikakvu kontrolu – kaže on.

Ono na šta Mijalkovski, međutim, upozorava je činjenica da bi mogući teroristički udar na Balkanu mogao da bude usmjeren protiv Srba.

– Iako su njima na udaru svi koji ne slijede njihov program, prioritet su im vjerovatno ili Srbija ili Republika Srpska, čak prije mislim Republika Srpska. Međutim, njihov krajnji cilj je osnivanje kalifata na Balkanu – kaže on.

Mijalkovski kaže da problem naseljavanja sumnjivih lica iz arapskog svijeta datira još od vremena postdejtosnke BiH kad se nije poštovala odredba prema kojoj su svi mudžahedini koji su se borili na strani muslimana u BiH trebalo da budu vraćeni u zemlje porijekla.

– Umjesto da ih vrate, a govorimo o nekoliko hiljada mudžahedina, oni su ih legalizovali i dali im bh. državljanstvo. Omogućeno im je da se nasele u federalnom dijelu BiH i to uglavnom uz administrativnu granicu sa Republikom Srpskom, i dio koji se bliži Mostaru, odnosno predjelu gdje žive uglavnom Hrvati. Odavno je poznata i činjenica da se uz te linije nalaze džemati muslimana, gdje žive oni koji su takozvani re-islamizovani vjernici, odnosno, oni koji su prihvatili vehabijsko učenje koje proizvodi džihadiste i teroriste – navodi Mijalkovski.

Već pomenuta agencija Global fajnenšel integriti inače se bavi analizom tokova međunarodnog pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Prema njihovim podacima u BiH je od 2001. do 2010. godine u nepoznatom pravcu nestalo najmanje 850 miliona američkih dolara. Nestali novac dovodi se u vezu sa računima mnogobrojnih nevladinih organizacija koje niču u Federaciji, a porijeklo vode iz dijela arapskog sveta koji je naklonjen teroristima, prije svega Islamskoj državi.

Imena tih organizacija nalaze se i na crnoj listi koju je nedavno objavio Savjet bezbjednosti UN, a radi se o nevladinim organizacijama El Furkan i Taibah internacional, kao i o dobrotvornim islamskim fondacijama El Masdžid el Aksa i El Haramein, koje imaju prijavljene adrese u Federaciji BiH.

Pored tih organizacija, SB UN je na svoj listi naveo i imena pojedinaca koji su u vezi sa teroristima ID-a, a jedan od njih je u srijedu uhapšen prilikom pokušaja da pređe na teritoriju Srbije. Podaci Službe za poslove sa strancima BiH kazuju da je u BiH prethodnih godina firmu registrovalo čak 110 stranih državljana, koji se nijednom nisu pojavili u BiH, a koji potiču iz arapskog svijeta.

Da su stvari u federalnom dijelu BiH otišle predaleko, posebno u dijelovima oko Sarajeva, Zenice, Zavidovicća, Travnika i Visokog, gdje je najveći dio tih NVO i smešten, govori i podatak da je ukupan broj firmi koje se dovode u vezu sa pomenutim organizacijama u BiH dosegao brojku od 691 pravnog lica, od čega čak 499 uopšte nikada nije ni „živjelo“ na prijavljenim adresama. Te firme ukupno, kao svoje vlasništvo, knjiže oko 17.000 nekretnina i komada zemljišta!

Mediji u BiH puni su priča o kampovima za obuku pripadnika ID-a. Prema njihovom pisanju najvecći se nalazi u okviru vehabijske zajednice u selu Bezičani kod Donjeg Vakufa, gdje je kao kamp za obuku sa oružjem korišćen vojni poligon bivše JNA. Javna je tajna da se i danas u tom dijelu obučava između 80 i 120 pripadnika radikalnog islama uglavnom u borilačkim vještinama i streljaštvu.

– To ukazuje da se njihove organizacije bave i vojnim osposobljavanjem, jer posredstvom raznoraznih borilačkih i streljačkih klubova vježbaju mačevanje, rvanje, gađanje, što liči na stvaranje tipično militantne islamističke strukture koja predstavlja opasnost po stabilnost i bezbjednost ne samo Bosne, već i cijelog regiona. Jer ako dođe do terorističkog dejstva na prostoru BiH ili prema Srbiji ili Hrvatskoj, islamistički faktor će se aktivirati – navodi Mijalkovski, ujedno podsjećajući da je su već upćene prijetnje svima koji su ubijali muslimane tokom rata u SFRJ.

On napominje i da vlasti na nivou BiH ne žele da se uhvate u koštac sa tim problemom i pored toga što su imali već teroristički akt kada je sljedbenik vehabija Enes Omeragić ubio dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH.

Mijalkovski se, takođe, slaže sa tezom da, na osnovu dostupnih činjenica, federalni dio BiH počinje da liči na Islamsku državu na Balkanu. On takođe kaže i da su britanske službe upozorile da je BiH mjesto koje ima dodirnih tačaka sa džihadistima i da treba izbjegavati tu teritoriju.

U redovnom godišnjem izvještaju evropske policije Evropola između ostalog upozorava se i na to da džihadisti imaju trening kampove na Balkanu, kao i da u Islamskoj državi najviše ratnika ima sa prostora BiH, Kosova, Crne Gore i Makedonije. BiH je označena kao država sa utočištima za vehabije, među kojima je najpoznatije selo Gornja Maoča, gdje je u više navrata isticana zastava ID-a.

Izvor: Sputnjik

Foto:Sputnjik/ Andrey Stenin