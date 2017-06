U STRAHU IŠČEKUJU MILOST DIREKTORICE IZETBEGOVIĆ

Podjeli Facebook

Ja i dalje ne znam šta se dešava u mom organizmu, niko mi ništa ne govori, iako imam pravo da me upute u moje stanje. Mene, i nas, ne zanima šta se dešava u parlamentu, samo znam da sam oštećena kao stara i bolesna žena jer su mi onemogućili da dostojanstveno i tiho bolujem… Ovako je za „Nezavisne“ kroz suze započela svoju ispovijed Zdenka ŠarićPisker, jedan od nekoliko desetina pacijenata s Onkološkog odjela Univerzitetskokliničkog centra Sarajevo (UKCS), ispred kojeg se u utorak odigravala prava drama.

Podsjećamo, menadžment bolnice u utorak je pokušao da otpusti oko 150 bolesnika koji se u UKCS liječe od malignih oboljenja, pravdajući ovaj nehumani potez time da aparati za zračenje ne rade. Neljudski čin spriječile su ekipe novinara, koje su se promptno okupile u krugu bolnice kako bi izvještavale o namjeri menadžmenta i direktorice Sebije Izetbegović. Piskerova nam je jučer kazala da je, zasad, sve zaustavljeno zahvaljujući dolasku novinarskih ekipa, ali da i dalje ne zna šta se dešava i šta će biti dalje. „Dosad nam se danas (jučer oko 14 popodne) niko nije obratio, ali vidimo da stvari nisu u redu, jer na terapiju čekaju i vanjski bolesnici. Veliki aparati za zračenje su u kvaru već dvije sedmice, mi čak nemamo ni informaciju šta se sada dešava u našim organizmima“, govori ona. Svi su, kaže, svjesni situacije u koju su dovedeni i sada jedino što im preostaje je da vjeruju obećanju šefa klinike Semira Bešlije da će ih uputiti na dalje liječenje, iako im je bilo predviđeno tjeranje na ulicu i snalaženje kako ko zna. „Uzdamo se u Bešlijinu riječ da će nas kao bolnica uputiti u Mostar ili Tuzlu, a ne da se mi sami snalazimo. To je jedino moguće, jer bi mi, recimo, u Banjaluci trebalo oko 10.000 KM za tretman“, kaže Piskerova. Velike zasluge za zaustavljanje ovog nehumanog čina menadžmenta UKCSa idu njenoj kćerki Lidiji Pisker, koja je alarmirala medije. Ona i dalje ne vjeruje previše obećanjima Izetbegovićeve i menadžmenta. „Moj brat je zvao kliniku u Tuzli i oni bi prihvatili moju majku i druge pacijente, ali je problem što bi trebalo izvaditi brdo papirologije, i to u takvom stanju?! To traje čitavu vječnost, a oni nemaju vremena čekati“, kaže ona. Borbu ovih ljudi za osnovno ljudsko pravo ono na liječenje, prate i aktivisti, među njima i Svjetlana Nedimović iz Udruženja „Jedan grad, jedna borba“. Ono što ona posebno apostrofira jeste podatak da UKCS uopće nema ugovor o servisiranju aparata za zračenje, navodeći da je riječ o klasičnoj nebrizi. „Sve je ovo vrh ledenog brijega, riječ je o sistemskom urušavanju javnog zdravstva, što se pravda racionalizacijom i uštedama. Javno zdravstvo ide ka potpunom raspadu, a cijela ova priča ka tome da će se na kraju svako sam morati brinuti o svom zdravlju“, upozorava ona. Nedimovićeva smatra da se ovim pacijentima može pomoći i da će to možda na kraju zbog pritiska javnosti biti i učinjeno, no upozorava da ne postoji sistemsko rješenje, jer pacijeniti svakog dana pristižu na sve klinike UKCS. Inače, o pitanju smjene Sebije Izetbegović i menadžmenta bolnice jučer je trebalo da se raspravlja u Parlamentu FBiH, na inicijativu SDPa, no ova tačka nije stavljena na dnevni red, jer nije bilo dovoljno ruku. UKCS: Aparati u funkciji do kraja sedmice Iz UKCS su jučer, između ostalog, saopćili kako je ovlašteni serviser dao obećanje da će kvar biti otklonjen do kraja sedmice, iako pojedini aktivisti tvrde da takav ugovor o servisiranju uopće ne postoji. Iz UKCS su naveli da će po popravci linearnog akceleratora (aparata za zračenje) klinika raditi u tri smjene kako bi se planirani raspored liječenja pacijenata odvijao bez zastoja. Naveli su da je za 42 pacijenta isplaniran ubrzan kurs zračenja sa softverskim preračunavanjem doze, kako bi bila ispoštovana planirana optimalna doza radioterapije. „Ovakve stvari se dešavaju i u drugim centrima regije zbog preopterećenosti visokosofticirane opreme“, naveli su, između ostalog, iz UKCS. Pacijenti s Klinike na onkologiju UKCS i dalje bez odgovora kad će nastaviti zračenje.

