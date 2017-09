ULTIMATUM LIDERU DA PROMENI RUKOVODSTVO SNSD U BIJELJINI: MITROVIĆ PRETI DODIKU VRUĆOM JESENI

Podjeli Facebook

Ako ne bude smenjeno aktuelno rukovodstvo bijeljinskog SNSD, osnovaću poslanički klub u Narodnoj skupštini RS u koji će ući sedam do devet poslanika iz vlasti i opozicije.

Ovakva pretnja, pre svega, lideru SNSD Miloradu Dodiku stigla je od Vojina Mitrovića, koji je pre pola godine napustio poslanički klub SNSD u NS RS i prešao u samostalne poslanike. U izjavi za „EuroBlic“, Mitrović nije želeo da govori o imenima poslanika koji bi mogli da mu se pridruže, ali tvrdi da će ih većina biti iz vladajućeg bloka.

– Aktuelno rukovodstvo SNSD u Bijeljini radi protiv interesa stranke. Tu su došli ljudi koji nisu dorasli tom mestu. Bijeljinom vlada i rukovodi Sarajevo i Rogatica, a ja to nikada neću dozvoliti. Lično sam upoznao predsednika Dodika sa svim mojim aktivnostima vezano i za osnivanje poslanička kluba, nezadovoljstvom u okviru partije, ponašanjem partije oko zapošljavanja i činjenicom da niko iz Semberije nije u vrhu partije, što je katastrofalno – rekao je Mitrović,

naglašavajući da ove reči prenesemo kao „stav Vojina Mitrovića koji predstavlja Semberiju“.

On kaže da je vrhu partije, pre svega lideru Dodiku, ostavio rok do kraja septembra ili početka oktobra za promenu rukovodstva stranke u Bijeljini. U slučaju da se to desi, spreman je da odustane od formiranja poslaničkog kluba. Na pitanje da li bi njegovo eventualno formiranje poslaničkog kluba od devet članova moglo da uzdrma vladajuću većinu u NS RS, Mitrović odgovara:

– Ne želim ništa ugrožavati u NS RS. Samo želim poboljšati rad i ukazati na neke stvari koje u ovom trenutku nisu pametne. Nagovestio sam „vruću jesen“, ali ne u kontekstu opozicije, nego „vruće jeseni“ pozicije – poručio je Mitrović.

Šef poslaničkog kluba SNSD u NS RS i potpredsednik stranke Radovan Višković kaže da prvi put čuje za Mitrovićeve pretnje oko osnivanja poslaničkog kluba, iako, priznaje da mu nije nepoznato Mitrovićevo nezadovoljstvo oko Gradskog odbora SNSD u Bijeljini.

-Međutim, smatram da ne bi trebalo prenositi te frustracije sa opštinskog ili gradskog nivoa u NS RS i institucije. Nemam informaciju da bi neko iz kluba poslanika SNSD išao sa Vojinom Mitrovićem i odgovorno tvrdim da od toga nema ništa. Možda misli na poslanike koji podržavaju skupštinsku većinu, a deluju kao samostalni poslanici, pa da tu prave neki svoj klub, što je njihovo pravo, ako to žele – kaže Višković.

Ukoliko bi taj klub i bio formiran, dodaje Višković, to ni na koji način ne bi ugrozilo vladajuću većinu u RS.

– Teško je kontrolisati klubove koji pripadaju partijama i koji imaju neku obavezu zbog stranačke discipline, a zamislite sada neki klub od devet nezavisnih poslanika. To je onda devet mišljenja, a ne jedno. Mislim da se ovde više stvara neka pregovaračka pozicija kako bi se nešto drugo ostvarilo – dodaje Višković.

Ćorić bez komentara

Predsednik Slobodnog demokratskog srpskog kluba u NS RS Darko Banjac rekao je da prema njegovim saznanjima niko iz tog kluba ne razgovora sa Vojinom Mitrovićem oko formiranja eventualno novog poslaničkog kluba. Istovremeno, predsednik Gradskog odbora SNSD u Bijeljini Nedeljko Ćorić nije želeo da komentariše Mitrovićeve optužbe na račun rukovodstva stranke u Bijeljini, dodajući da će se o svemu narednih dana oglasiti Gradski odbor stranke.

