UPOZORENJE: U BIH ZA SUTRA PROGLAŠEN NARANDŽASTI METEOALARM

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog očekivanih obilnijih padavina i pojačanog vetra.

Kako se navodi u upozorenju, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje odnosi se na obilne padavine u celoj zemlji, a odnosi se na sutrašnji dan.

Meteoalarm se odnosi na, uglavnom, zapadnu i jugozapadnu Bosnu. Očekuje se od 40 do 60, lokalno i do 70 l/m2. Udari vetra od 40 do 60, lokalno i do 70 km/h, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Izvor: Blic.rs