VATROGASCI PROTIV POŽARA NE MOGU GOLIM RUKAMA

LJUBINJE, SARAJEVO – Vatrogasaca imamo dovoljno, ali je oprema problem na područjima kao što je Hercegovina kada izbije požar, jer najbolje rezultate postižemo kada se u gašenje vatre uključe helikopteri, rekao je juče Goran Stojaković, predsjednik Vatrogasnog saveza RS. „Zato nam je neophodno da helikopteri budu stalno spremni, a ne da se desi kao prošle godine što je bilo da se u jeku sezone požara od tri helikoptera dva nalaze na remontu“, istakao je Stojaković.

Iako su požari kod Ljubinja juče konačno stavljeni pod kontrolu, ipak je još jednom otkrivena najveća slabost odbrane od vatrene nemani, a to je tehnička neopremljenost vatrogasnih službi u BiH, od kojih neke nemaju ni uniforme! „I procedure za aktiviranje helikoptera u pomoć moraju biti što kraće kako bi se moglo djelovati najbrže moguće i spriječiti šteta“, istakao je Stojaković. Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane BiH, kazao je za „Nezavisne“ da je helikopter Oružanih snaga uzletio čim je to zatraženo. Helikopter je od ponedjeljka na terenu kod Ljubinja.

„Čim su se obratili mi smo reagovali, zatražili smo saglasnost Predsjedništva BiH, održana je telefonska sjednica. Dok mi to radimo piloti sve pripremaju na pisti tako da do uzlijetanja ne prođe više od dva sata“, tvrdi Jerinić. On je istakao da će helikopter dejstvovati sve dok bude bilo potrebe.

Na terenu u gašenju požara je bilo i 15 vojnika, koliko je traženo, kako kažu iz OS, na zahtjev Službe civilne zaštite opštine Ljubinje. „Posada Oružanih snaga helikopterom MI8MTV je u poslijepodnevnim satima u ponedjeljak ostvarila ukupno dva sata naleta, pri čemu je izvršeno izviđanje požarišta i izbačeno 11.000 litara vode“, naveli su iz OS BiH. Kada je u pitanju priča o nabavci kanadera, Jerinić kaže da je ta opcija neizvodiva. „Prvo ne bismo ga imali gdje puniti, a druga stvar je da se radi o veoma skupoj letjelici“, rekao je Jerinić. Ipak priznaje da bi trebalo ojačati kapacitete s jednim brojem helikoptera.

„To bi bile letjelice koje imaju veću nosivost, recimo helikopteri iz porodice MI. Tako nešto je u planu, to jest radi se na modernizaciji sa oko 32 helikoptera raznih vrsta“, kaže Jerinić. Kada je u pitanju borba s vatrenom stihijom u BiH, požar je juče kritičan bio još jedino u mjestu Pustipusi, u Ljubinju, koje je i najviše stradalo. Na lošu vatrogasnu opremljenost je upozorio Darko Krunić, načelnik opštine Ljubinja, koji je rekao da se u Hercegovini ovaj problem mora sistemski rješavati. „Uvijek smo apelovali i upozoravali na lošu opremu, a opet nas je požar zatekao totalno neopremljene.

Najpotrebniji su nam naprtnjače, odijela, uniforme i jedno terensko vozilo koje ima rezervoar s vodom i pumpe visokog pritiska“, kaže Krunić. On ističe da bi šteta od požara bila mnogo manja da su sve to imali prije njegovog izbijanja. O neopremljenosti je pričao i Mile Međed, direktor Republičke uprave civilne zaštite, koji je rekao da ne može da shvati da je jedna vatrogasna jedinica toliko neopremljena i da nemaju osnovna sredstva. S obzirom na to da Hercegovina svake godine od požara pretrpi štetu velikih razmjera, Međed kao jedno od rješenja vidi i stacioniranje helikoptera na ovim područjima, za šta, kako je rekao, još nisu stečeni uslovi. On je napomenuo da je Vlada RS krajem prošle godine donijela odluku o formiranju posebnog sektora za zaštitu od požara. „Od naših profesionalnih vatrogasaca formiraćemo jedinicu koja bi u svakom trenutku bila spremna da dođe u pomoć u područja gdje je potreba, a jedan dio tehnike i opreme će biti smješten u bilećkoj kasarni kako bismo mogli brzo da reagujemo“, rekao je Međed. Mićo Mićić, gradonačelnik Bijeljine, je s obzirom na nepristupačan teren i nemogućnost upotrebe vatrogasnih vozila donio odluku o uplati 5.000 maraka interventne pomoći Ljubinju.

„Kao grad koji se prethodnih nekoliko godina suočavao sa dotad nezabilježenim elementarnim nepogodama, Bijeljina jako dobro zna koliko je dragocjena pomoć u takvim situacijama i stoji na raspolaganju za pomoć narodu Ljubinja“, poručio je Mićić, a pomoć Ljubinju je stizala sa svih strana, od Banjaluke, Prijedora… Predsjednik DNSa Marko Pavić obišao je juče požarišta u Ljubinju i razgovarao s načelnikom opštine, poručivši da će i posredstvom političke partije čiji je lider i vlasti u kojoj participira pomoći ovoj nerazvijenoj opštini u svakom pogledu. „U strukturama vlasti gdje imamo naše predstavnike zalagaću se za to da Ljubinje ima prioritet u saniranju štete od požara. Drugačije je kada bogate opštine dožive ovakvu katastrofu, ali ne smijemo dozvoliti da ovako siromašna opština sama snosi posljedice“, naglasio je Pavić.

On smatra da bi iz sredstava solidarnosti trebalo izdvojiti određeni iznos za Hercegovinu, za kupovinu vozila i druge opreme, jer je ovo područje podložno požarima i drugim elementarnim nepogodama. Krunić je napomenuo da je još rano govoriti o procjeni štete, navodeći da je najviše stradala porodica Škorić, kojoj su u požaru izgorjeli štala, pomoćni objekat sa 500 bala sijena, šest teladi, jedna junica, tri ovce. I kotorvaroški vatrogasci su ukazali na neadekvatnu opremljenost tamošnje jedinice. „Kod nas je situacija alarmantna, fali nam sve.

Pa mi nismo imali ni uniforme do prije neki dan. Vozila su u užasnom stanju, stara po 30 godina. Pumpa koju imamo je 14 bara inače, a baca svega dva bara, eto koliko je ispravna. To je sramota da radimo u ovim uslovima“, kazao je Nedeljko Sakan, starješina Vatrogasnog društva Kotor Varoš.

IZVOR-NEZAVISNE