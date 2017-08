VEĆINA UDŽBENIKA STIGLA NA POLICE KAKO BISTE UVIJEK BILI INFORMISANI

Podjeli Facebook

Kako je do početka nove školske godine ostalo još dvije sedmice, roditelji i đaci su već prebukirali knjižare da bi na vrijeme opremili svoje školarce. Jelena T., majka dva školarca iz Banjaluke, kaže da je već kupila komplete udžbenika jer nikad ne čeka posljednje dane pred početak školske godine pošto budu ogromne gužve u knjižarama. Većina knjiga je stigla na police knjižara, a one koje nisu će pristizati u narednom periodu.

„Roditelji su krenuli u kupovinu knjiga i ostalog pribora. Preko pojedinih firmi zaposleni roditelji mogu uzeti djeci knjige u ratama, a moguće je trošak rasporediti i na pet rata“, navode iz knjižare „Papirusa“ u Banjaluci. Iako su ove školske godine ukupno uvedena 23 nova naslova za osnovne i srednje škole, cijene kompleta se nisu mijenjale.

Tako komplet za treći razred košta 90 KM, dok najviše novca treba izdvojiti za knjige potrebne učenicima osmih razreda, čija cijena sa stranim jezicima ide i do 208 KM.

U knjižari „Kultura“ u Banjaluci ističu da zbog nedostatka novih udžbenika kupcima savjetuju da naknadno dođu po knjige kojih trenutno nema. I iz knjižare „Papirus“ kažu da iako su knjige dobijali u dva navrata još svi udžbenici nisu na policama, ali ih očekuju sedmicu prije početka nove školske godine.

Među knjigama koje još nisu pristigle su, na primjer, čitanka za treći, četvrti i šesti razred, zbirka zadataka iz matematike za treći i četvrti, zatim za sedmi razred geografija i radni list iz geografije, vjeronauka i radni list iz vjeronauke za osmi i deveti razred, kao i istorija za deveti razred. Osim knjiga, đacima su potrebne sveske, olovke, bojice, školske torbe. Manje sveske koštaju od 50 do 80 feninga, velike od 1,10 do dvije. Cijene ruksaka se kreću od 25 do 80 maraka, pa će roditelje uz udžbenike, torbu i novu garderobu nova školska godina koštati skoro pola plate.

„U odnosu na prethodne godine, sve je manje roditelja koji kupuju nove knjige. Mnogi pokušavaju pronaći polovne knjige kako bi smanjili troškove kućnog budžeta, jer moraju kupovati i ostali neophodan pribor i opremu“, navode iz prijedorske knjižare „Alegro“, dodajući da je oko 80 odsto knjiga već stiglo na njihove police. Ističu da na manju kupovinu utiče i činjenica da je u Republici Srpskoj sve manje školaraca, što najbolje ilustruje zatvaranje 15 područnih škola koje nema ko da pohađa. Duško Đurić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola bijeljinske regije, kaže da srednjoškolci još nisu pohrlili u kupovinu knjiga jer prvog dana škola, pri dobijanju rasporeda časova, zapravo dobijaju i uputstva koje knjige su neophodne za koji predmet. Iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske ističu da će se pojedini novi udžbenici, koji su trenutno u štampi, na rafama knjižara naći poslije 20. avgusta.

Podsjećamo, nastava u školskoj 2017/2018. godini počeće 1. septembra, a ove godine upisano je 9.676 prvačića.

Cijene kompleta udžbenika sa stranim jezicima (Knjižara „Papirus“)

III razred – 92,50 KM IV razed – 100 KM V razred – 98 KM

VI razred – 174,50 KM

VII razred – 190 KM

VIII razred – 208 KM

IX RAZRED – 180 KM

Pomoć za višečlane porodice

SOKOLAC – Udruženje „Majka i dijete“ Sokolac obezbijediće i ove godine besplatne udžbenike za učenike trećih i četvrtih razreda iz višečlanih porodica u kojima je zaposlen samo jedan roditelj. Predsjednik ovog udruženja Slavica Curović rekla je da već šest godina Udruženje izdvaja od 6.000 do 6.500 KM za kupovinu kompleta udžbenika učenicima trećih i četvrtih razreda u porodicama s troje i više djece u kojima majka nije zaposlena.

IZVOR-NEZAVISNE