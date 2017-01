VLADIKA HRIZOSTOM: ČUVATI PORODICU KAO SVETU ZAJEDNICU

Podjeli Facebook

Njegovo preosveštenstvo episkop zvorničko-tuzlanski Hrizostom poručio je danas da se porodica, koja je napadnuta sa svih strana, mora čuvati kao sveta zajednica, a ljudi shvatiti uzvišenost i blagoslov rađanja.

Vladika Hrizostom rekao je da se blagoslovu rađanja i množenja danas prilazi sa podsmijehom, te da se svakodnevno sluša i čita o tome šta se sve preduzima da se stimuliše natalitet i spasu određene nacije među kojima je, nažalost, i srpska nacija.

On je u Božićnoj poruci napomenuo da ne treba obezvređivati ljubav Božiju i blagoslov Božiji.

„Može li išta u ovome svijetu biti svetije i uzvišenije od roditelja – oca i majke? Uistinu ne! Stojeći pred tajnom Vitlejema u koji stiže sveta porodica pravedni Јosif i Marija molimo se Gospodu za sve blagoslovene porodice, da ih Bog blagoslovi sinovima i kćerima, da shvate uzvišenost rađanja i množenja“, istakao je vladika Hrizostom.

On kaže da su upravo ti koji je napadaju oni koji zaboravljaju šta su sve učinili da svedu porodicu na nivo interesnog suživota.

„Zaboravljajuju koliko su se svojim odlukama i zakonima protivili Bogu i ustajali protiv volje Njegove. Zaboravljaju koliko su pospješivali i favorizovali smrt umjesto života, grijeh umjesto vrline! Zaboravljaju koliko je pobijeno nerođene djece! Čitavi gradovi nevino pobijenih vapiju ka nebesima i pitaju: zašto Gospode? Grijeh vapije do nebesa!“, upozorava vladika Hrizostom.

On je pozvao na pokajanje. „Ne ostanimo tu gdje smo, u padu i kazni. Izmijenimo se i pokajmo se. Molimo Bogomladenca Hrista da nam oprosti sva naša sagrešenja da bismo pokajani ispunili zakon Božji“, poručuje vladika zvorničko-tuzlanski.

U Božićnoj poruci vladika Hrizostom je upozorio i na to da je državni terorizam proizveo sva druga zla koja su snašla savremeni svijet, te da su Srbi, kao narod, ne tako davno osjetili mač i bombe „milosrdnog anđela državnog terorizma“ onih sa Zapada koji sada izvoze demokratiju, humanost i ljudska prava.

„A, gle, sve su nam to uskratili i pogazili nas“, rekao je vladika Hrizostom.

On je naveo da Srbi najbolje osjećaju tragediju, bol i patnju braće po stradanju iz Iraka, Sirije, Јemena, Libije, Tunisa, Avganistana, Somalije i drugih ratom razorenih država, jer je strašno bolno i ponižavajuće ostati bez igdje ičega, bez ognjišta i otadžbine, a upravo to je bio cilj onih koji su sve to učinili.

„U ove dane, kada nam On, Bogočovjek Isus Hristos dolazi i donosi sebe i mir svoj, molimo Ga da nas spasi od nemira ovoga svijeta, koji se kao nikada u posljednjih 70 godina nije tako uznemirio, kojeg uznemiriše ljudi sa zlim namjerama kako da ovladaju njime. Cijena njihovog zločina su uništene države, gradovi i sela, milioni izbjeglica i prognanika, te terorizam svjetskih razmjera, koji nikog ne ostavlja mirnim i ravnodušnim. Molimo Boga da spasi ovaj svijet svojim božanskim mirom, ali i novim ljudima koji će miroljubivim politikama doprinijeti vaspostavljanju svjetskog mira“, naglasio je vladika Hrizostom.

Ističući da je Božić praznik mira, ali ne običnog ljudskog ili ovozemaljskog, već mira koji je u samom Bogu, vladika Hrizostom je pozvao na slavljenje Božića bratsko-božanskom ljubavlju i međusobnom radošću, ali da ta ljubav ne ostane samo na riječima.

„Neka ona bude u djelima prema gladnima, golima i bosima, bolesnima i nemoćnima“, poručio je vladika Hrizostom.

Poželivši svima srećnu i blagoslovenu Novu 2017. godinu, vladika Hrizostom je napomenuo da ne treba zaboraviti da se toj sreći i blagoslovu mora i lično doprinijeti, svako pojedinačno i svi zajedno.

„Od toga koliko ćemo mi postati i biti Božiji saradnici u dobru zavisi i kakva će nam Nova godina biti“, poručio je vladika Hrizostom u Božićnoj poslanici, čestitajući Božić tradicionalnim pozdravom „Mir Božiji-Hristos se rodi“.

