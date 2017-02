VOZAČI, DANAS POČINJE PRIMJENA NOVE “KAZNENE TARIFE”

Podjeli Facebook

Vozače u BiH od danas očekuju mnogo rigoroznije kazne za prekršaje u saobraćaju.

One koji za volan sjednu pod uticajem alkohola, ne vežu pojas ili neadekvatno prevoze djecu, čekaju puno veće kazne nego do sada.

Mnogi nesavjesni vozači s pravom strahuju od njegovih odredbi, koje su mnogo rigoroznije u odnosu na prethodni zakon. Tako će svi oni koji odbiju alkotestiranje ili budu imali više od 1,5 promila alkohola u krvi platiti kaznu od 400 do 1.000 maraka.

Umjesto dosadašnjih 30 maraka za nevezivanje pojasa, ubuduće će za ovaj prekršaj biti naplaćivano od 100 do 300 maraka. Kazne od 400 do 1.000 KM predviđene su za vozače koji voze neregistrovan automobil, kao i one koji prevoze dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedištu. Zakon predviđa i zabranu korišćenja mobilnih telefona i slušalica za pješake.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja RS Milija Radović smatra da su strože kazne bile neophodne i da će obezbijediti mnogo bolju bezbjednost u saobraćaju.

– Najveći broj saobraćajnih nesreća dešava se zbog neprilagođene brzine i vožnje u alkoholisanom stanju. Sada su kazne za ove prekršaje mnogo veće i to će sigurno efikasnije suzbiti ove prekršaje – poručuje Radović.

Dodaje da je novim zakonom kažnjivo korišćenje uređaja kojima se ometaju radari ili mjeri brzina kretanja vozila.

Kampanja

U RS svakodnevno iz saobraćaja bude isključeno između 40 i 50 vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola.

Kako bi smanjili njihov broj i povećali nivo bezbjednosti, Ministarstvo saobraćaja i veza, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Auto-moto savez RS pokrenuli su preventivnu kampanju pod nazivom “Alkohol plus volan jednako je ubitačna kombinacija/Srećna Nova, bez žrtava”.

Milija Radović rekao je da će poruka o opasnostima alkohola biti prenesena u 23 lokalne zajednice u RS putem preventivnog karavana, gdje će građani moći isprobati takozvane “pijane naočare”.



Kazne

– Brza vožnja – kazne od 50 do 1.000

– Pijani vozači i oni koji odbiju alkotestiranje – kazne od 400 do 1.000

– Vožnja djece bez sjedalica – kazne od 400 do 1.000

– Vozač koji koristi mobilni telefon – kazne od 100 do 300 maraka

– Vozač ili drugo lice koje ne veže pojas – kazne od 100 do 300 maraka

– Za izazivanje prekomjerne buke ili škripe – kazne od 50 do 250 maraka

– Biciklisti i motociklisti bez zakopčane kacige – kazna 50 maraka

– Pješak koji na kolovozu koristi mobilni telefon ili slušalice u ušima – 40 maraka

– Vožnja bez upaljenog kratkog svjetla – 30 maraka

– Biciklista ili motociklista koji prevozi pijane osobe – 30 maraka



Uvodi se i novi saobraćajni znak za naselja

Tamo gdje stoji taj znak znaće se da je ograničenje 50 kilometara na sat, a kada je ovaj znak precrtan prestaje organičenje. Vozači su često bili zbunjeni i nisu znali dokle traje ograničenje u naseljima.

Izvor: fokus.ba