VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS I DANE VIKENDA

Meteorolozi za danas najavljuju popodne jače naoblačenje sa kišom, koja će na planinama prema kraju dana uz zahlađenje preći u snijeg, a u noći mjestimično vlažan snijeg ili susnježica i u nižim krajevima.

Duvaće umjeren do jak jugo, u Krajini i Hercegovini uz olujne udare. Krajem dana vjetar slabi i postepeno skreće na sjeverni. Jutarnja temperatura od 5 do 11°C, u višim predjelima na istoku od jednog stepena. Najviša dnevna temperatura od 12 do 19°C, u višim predjelima od 9.

A sutra ujutro nas očekuju jače padavine na jugu i jugoistoku, dok će na sjeveru padati slaba kiša koja postepeno prestaje. Na planinama će padati snijeg, a ponegdje snijeg ili susnježica i u nižim predjelima.Tokom dana svježije, na sjeveru i zapadu postepeno razvedravanje, a na istoku i jugu padavine postepeno prestaju. Jutarnja temperatura od -4 do 3°C, na jugu do 6. Najviša dnevna temperatura od 2 do 9°C, na jugu do 12, u višim predjelima oko nule.

Meteorolozi za nedelju najavljuju jutro hladno uz mraz, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana malo toplije uz malu ili umjerenu oblačnost i pretežno sunčano, a na istoku promjenljivo oblačno uz sunčane intervale. Jutarnja temperatura od -6 do -1°C, na jugu do 3, u višim predjelima od -10. Najviša dnevna temperatura od 8 do 15°C, u višim predjelima od 4°C.