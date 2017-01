VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS

Podjeli Facebook

U Republici Srpskoj danas će biti oblačno, tmurno i hladno vrijeme sa temperaturom od minus tri do plus tri stepena Celzijusa.

Ujutro će biti hladno uz umjeren do jak mraz i pretežno oblačno, na sjeveru i istoku ponegdje maglovito. Jutarnja temperatura od -12 do -6 stepeni Celzijusa, na jugu do -2, u višim predjelima od -15. U južnim predjelima biće vedro, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana na krajnjem sjeveru i istoku zadržaće se magla i niski oblaci uz hladno vrijeme i temperaturu ispod nule. U ostalim predjelima, pogotovo na planinama, očekuje se djelimično razvedravanje uz sunčane periode i blagi porast temperature. Na jugu će biti pretežno sunčano i toplije. Duvaće slab sjeveroistočni i istočni vjetar.