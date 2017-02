VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS I SUTRA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Meteorolozi za danas najavljuju oblačno vrijeme sa kišom koja će se ponegdje lediti pri tlu a na planinama snijeg. Padavine će biti nešto jače na sjeveru, a u ostalim predjelima slabe i povremene. U većini predjela duvaće slab južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura biće od -1 do 5°C, u višim predjelima na istoku od -4. Najviša dnevna temperatura od 4 do 8°C, na jugu oko 11, u višim predjelima od 2 stepena.

A za sutra se najavljuje toplije i takođe oblačno vrijeme. Kiša će padati na jugu i jugoistoku, a u ostalim predjelima biće pretežno suvo. U Krajini i Hecegovini duvaće umjeren do pojačan jugo koji donosi brzi porast temperature. Jutarnja temperatura od 1 do 6°C, u višim predjelima na istoku od -2°C. Najviša dnevna temperatura od 7 do 13°C a u višim predjelima od 4°C.