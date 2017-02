VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS I SUTRA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju umjereno i pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale tokom dana i slabim jutarnjim mrazem. Na sjeveru i istoku očekuje se ponegdje magla.

U Krajini i Hercegovini tokom dana biće oblačnije a ponegdje u tim predjelima može pasti i malo kiše. Vjetar slab, sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura od -4 do 1°C, na jugu oko 5, u višim predjelima od -6. Najviša dnevna temperatura od 3 do 10°C, na jugu do 14.

A sutra ujutro nas očekuje slab mraz, na sjeveru i istoku česta pojava magle, pogotovo oko rijeka i po kotlinama, u ostalim predjelima umjereno oblačno. Tokom dana biće postepeno toplije uz više sunčanog vremena. Ponegdje na sjeveru i istoku magla i niski oblaci će se zadržavati i tokom dana uz svježije vrijeme. Jutarnja temperatura od -4 do -1°C, na jugu oko 4, u višim predjelima od -6. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10°C, na jugu oko 14, a u mjestima sa maglom hladnije.