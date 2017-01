VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS I SUTRA

Podjeli Facebook

Meteorolozi za danas najavljuju hladno vrijeme sa snijegom, na sjeveru i zapadu tokom dana nešto jače padavine. Na jugu će padati i kiša, susnježica i slab snijeg. Tokom dana na sjeveru i zapadu doći će do porasta sniježnog pokrivača za oko 10-15 cm.

Vetar umjeren sjeveroistični, na jugu i na planinama pojačan. Jutarnja temperatura od -6 do -2°C, na planinama od -8, na jugu do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura do jednog stepena celzijusa, na jugu do 5, na planinama od -6°C.

A sutra se zadržava oblačno i hladno vrijeme sa snijegom. Ujutru na sjeveru i zapadu malo jače padavine, a tokom dana u većini predjela snijeg slabi. Na jugu oblačno, vjetrovito i pretežno suvo vrijeme uz slab snijeg. Jutarnja temperatura do -3°C, na planinama od -10, na jugu do 1. Najviša dnevna temperatura do -1°C, na jugu do 5, na planinama od -8 stepeni.