HLADNO VRIJEME DANAS I SUTRA SA SLABIM SNIJEGOM

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Meteorolozi za danas najavljuju oblačno jutro, te mraz i čestu maglu koja će se ponegdje duže zadržavati, a popodne slab snijeg. Tokom dana i do večeri zadržava se pretežno oblačno sa slabim snijegom. Vjetar slab, sjevernih smjerova, u Hercegovini slaba i umjerena bura. Jutarnja temperatura od -10 do -4°C, na jugu do 3 stepena. Najviša dnevna temperatura od -4 do 0 na jugu oko 7, u višim predjelima od -6°C.

A sutra se zadržava oblačno, hladno i pretežno suvo vrijeme. Vrlo slab snijeg provejavaće samo ponegdje na istoku i sjeverozapadu tokom jutra. Tokom dana zadržava se pretežno oblačno i suvo, a na jugu i jugozapadu uz razvedravanje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do -4°C, na jugu do 2°C, u višim predjelima oko -10°C. Najviša dnevna temperatura od -4 do -1, na jugu do 8, u višim predelima od -6.