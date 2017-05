VUČIĆ: NIJE MI SVEJEDNO, DONEO SAM PET KESA

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Beograd — Odlazeći premijer i izabrani predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da iako nema prava na velike emocije, nije mu svejedno da napusti Vladu Srbije.

„Nemam prava na velike emocije. I kada sa kučetom živite pola godine i dve, pa vam je teško da odete na mesec dana da ga ne vidite. Možda se neki raduju, biće manje discipline i povišenog tona, ali verovatno im nije svejedno. Meni svakako nije svejedno“, rekao je Vučić za televiziju „Pink“.

On je kazao da se kandidovao za predsednika „da se ne bismo vratili u prošlost, da se ne bi na vlast vratili ljudi koji su uništavali i urušavali zemlju“.

„Doneo sam ovde nekih pet kesa i pokušaću građanima da objasnim šta je sve do sada urađeno. Znam da ljudi u Srbiji teško žive, ali biće bolje. Zadovoljan sam sa radom, trudom i naporom, ali dolaze bilja vremena. Ja ih zovem zlatno doba. Morate sa svih strana da uradite najbolje da bi došlo do rasta. Zahvalan sam našem narodu što je verovao u mene i u plan i program, koga sada svi hvale„, istakao je Vučić.

On je naveo da se tokom mandata susretao sa ogromnim pritiscima i da će o tome govoriti kada za to bude vreme.

Vučić je rekao i da prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja Srpska napredna stranka, na čijem je čelu, ima podršku višu od 55 odsto.

„Jedan je problem za javni duel, biram jednu stolicu, nećemo u NATO“

Odgovarajući na pitanja lidera SRS Vojislava Šešelja, Vučić je rekao da što se tiče nepristajanja javnog duela postoji samo jedan problem.

„Jedan je problem za javni duel. Ne plašim se ni Šešelja niti jednog drugog. Ne možete da idete na duele sa jednim nego sa njih deset, svi to traže, a moje je da se ponašam kao premijer, sutra predsednik, a ne da se ponašam kao partijski lider. Mislim i da Šešelj zna kako bi se taj duel završio„, kazao je Vučić.

Govoreći o odnosima sa Rusijom i EU, i odovarajući na Šešeljevo pitanje – dokle ćete da sedite na dve stolice i da li mislite da će to dugo da traje?, rekao je:

„To nisu dve stolice, on je taj koji bira jednu od dve stolice sa strane, a ja biram onu u sredini – srpsku stolicu„, naglasio je Vučić.

On je istakao da je evropski put važan za Srbiju, najveći deo izvoza je u zemlje EU, odakle dolazi i najveći deo investicija.

Što se tiče NATO, Vučić kaže da Srbija ne izražava zelju za ulaskom u taj savez.

„Bio sam na savetu NATO i svima sam rekao da nemamo tu aspiraciju. Oni traže prvo da se izjasnite, pa onda iznose svoj stav. Naša namera je da budemo vojno neutralni, želimo da budemo van vojnih blokova„, poručio je on, dodavši da smo zbog toga ulagali u našu bezbednost.

Podsetio je da su vojska i policija obnovili uniforme, da stiže 9 novih helikoptera i da u roku od 60 dana stižu ruski MIG-ovi.

Najavio je da će 1. septembra izvršiti smotru 1.500 vojnika sa najboljim mogućim naoružanjem.

„Naša je odluka – super je, sarađujemo sa NATO i sa ODKB, ali želimo da imamo svoju vojsku, čisto nebo, da se tako ponašamo. To je i naše istorijsko pravo„, zaključio je.

Na pitanje o radu Javnog servisa, Vučić je rekao da se i on pita zašto plaća novinare koji sede u štabu Vuka Jeremića, izmišljaju razloge, obmanjuju javnost.

On je rekao da je protiv finansiranja medija po osnovu projekata, ali da nije imao dovoljno snage da se sa time izbori.

Dodao je i da očekuje bolju saradnju sa NVO kada dođe na poziciju predsednika Srbije.

„Neću se odreći Kosova, ali moramo otvoriti sve bolne teme“

Izabrani predsednik Aleksandar Vučić je rekao da sa stupanjem na dužnost šefa države ima nameru da otvori pitanje Kosova, premda nema nameru da ga se odrekne.

„Zakleću se na Ustavu. Nemam pravo da se odričem Kosova, ali mi moramo da otvorimo tu temu„, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje lidera LDP Ccedomira Jovanovića da li će kao predsednik zemlje raskidati Gordijeve čovorove koji zamagljuju evropsku perspektivu zemlje, pre svega kada je reč o Kosovu.

„Neću priznati Kosovo, to nije moja politika, ali sam spreman da razgovaram i da prihvatim činjenicu da kod nas ima mnogo mitova i legendi„, rekao je Vučić.

On je dodao da će se kao predsednik baviti i nekim drugim strateškim pitanjima, kao što su izmene Ustava Srbije, u pogledu ovlašćenja predsednika Republike, na primer, te obrazovanjem.

Na pitanje Čedomira Jovanovića da li će bti predsednik svih – i onih koji su glasali za njega i onih koji su protestovali, Vučić je, podsetivši koliko je ubedljivo pobedio sve ostale opcije različite orijentacije, rekao da „ništa nije podeljeno“ u Srbiji.

Lider LDP Čedomir Jovanović je postavio pitanje koji će prvi korak biti Vučićev po preuzimanju predsedničke funkcije, da li će biti predsednik svih.

Jovanović je postavio i pitanje politike nacionalizma, situacije na Kosovu i Metohiji i evropske politike.

„Neću moći da rešavam sve probleme, više ću imati vremena za strateška pitanje – poput Ustava, Kosova i Metohije, obrazovanja. Moramo da otvorimo sve teme koje su teške i bolne za društvo – i Kosovo i Ustav, počev od izbora predsednika„, rekao je Vučić.

Odgovarajući na pitanja lidera LDP, Vučić je rekao da postoji priča o podeljenoj Srbiji, ništa u Srbiji nije podeljeno.

Vučić je rekao da je predsednik i Saši Jankoviću, kao i Vojislavu Šešelju i Čedomiru Jovanoviću, i svim građanima, bez obzira na politička uverenja.

Na pitanje da li je predsednik i Saši Jankoviću, protivkandidatu na predsedničkcim izborima, on je rekao:

„Nego šta sam nego sam mu predsednik. Uvek sam mu bio najbolji predsednik. On sada bar zna ko mu je predsednik. I kao predsednik vlade obezbedio sam mu najveću platu, tri puta veću nego moju. Zašto bi bio nezadovoljan„.

Komentarišući izjavu Jankovića da Johanes Han, kada se „zapanji“ u Beogradu količinom napretka Srbije, to treba da zadrži za Austriju, te da je to jedna vrsta poniženja, imajući u vidu da u Srbiji nema ni političkih, ni socijlanih prava, ni blizu kao u vreme Jugoslavije, Vučić kaže:

„Bio je sa mnom na sastanku sa Angelom Merkel i bio je manji od makovog zrna. Manje od 30 sekundi je govorio, a ni ona baš nije bila zainteresovana da ga sluša. Hrabar je samo pred novinarkom (N1) i nije jedini takav. Sa Hanom i Mogerini, ne znam da li ih je video jednom ili dva puta, uvek je bio manji od makovog zrnaa i takav će uvek da bude“.

Na pitanje novinara da li opozicioni politčari na tim sastancima traže podršku za njegovo uklanjanje sa vlasti, Vučića je odgovorio:

„Oni nikad o Srbiji ne govore ništa lepo na sastancima sa stranim zvaničnima, to možete videti u službenim beleškama. Oni sada govore sve najgore o meni i misle da tako dobro govore o sebi“.

Kada je reč o socijalno-ekonomskim pravima danas i u vreme Jugoslavije, on kaže:

„Jeste, bilo je. Ali, oni sa kojima je (Janković) izašao na izbore, oni su nam uništili sva prava, pokrali i opljčakali sve“, naveo je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na slučaj Jankovićevog ubijenog prijatelja, rekavši da je on nesumnjivo ubijen iz oružja Saše Jankovića, te upitao šta bi bilo i šta bi se sve pričalo da je neko ubijen iz njegovog, Vučićevog, oružja.

„Zamislite da je iz mog oružja neko ubijen, na šta bi to ličilo“, zapitao je Vučić. Takvi me nikada neće pobediti, znam ih odlično, za pobedu bi morali da budu marljiviji, da ponude plan i program.

„Ovako ne mogu da pobede“, zaključio je.

O „kontramitingu“: Nikog ne možete da bijete

Nikome neće biti dozvoljeno da uruši stabilnost i mir zemlje, poručio je izabrani predsednik Aleksandar Vučić povodom najave da će na dan njegove inauguracije, kada će se okupiti oko 2.000 ljudi da ga pozdravi, biti „organizovan kontramiting“.

„Najavlju kontramitinge, da će nekog da tuku, rekli su mi iz službi… Ne možete nikog da bijete, nećemo vam dozvoliti, nikom nećemo dozvoliti da uruši stabilnost i mir„, rekao je Vučić.

On je takođe naglasio da je skup onih koji žele da ga pozdrave uredno prijavljen.

Kazao je da je druga strana uvek tražila samo sukobe i da pokušava da nađe način da napravi sukob.

„To je zato što je to jedina mogućnost da lažni elitisti dobiju prostor u javnosti„, zaključio je on.

„Kad ambasadori zovu u zoru da se ne poštuje zakon…“

Vučić je rekao da je spreman da razgovara kako bi se rešio problem muslimanskih vernika u Zemun polju, ali da neće razgovarati sa ucenjivačima.

„Bio sam obavešten o pokušaju rušenja, jer me je u 4.40 h ujutro zvala moja savetnica, pošto je nju zvao ambasador jedne strane zemlje vršeći pritisak da se ne sprovodi zakon. Potom me je zvao i drugi ambasador sa istim zahtevom. Ima tu lažnog morala““, kazao je Vučić.

Preneo je da su najpre građani pojavili na protestima, hteli da linčuju, jer, navodno, Vučić dozvoljava da se bespravno zida džamija.

Naveo je da mu je rečeno da se ne zida džamija, ali da se ustanovilo da je ipak bila namera da se ona izgradi.

„Godinu dana traje ta priča. Hoće da prave medžlit, džemat ili džamiju. Kada su sazidali do drugog sprata, kada su došli da ruše, zvali su me i tražili da se ne ruši uz obećanje da neće dalje graditi. Zvao sam predsednika opštine i rekao da su nam važni dobri odnosi sa islamskom zajednicom i da treba razgovarati, kako bi se videlo šta može da se učini“„, preneo je Vučić.

Kazao je da su iz islamske zajednice rekli da neće nastaviti gradnju, ali su pogazili obećanje.

„Nastavili su da rade suprotno zakonu i svojoj reči, dovodeći u veliku opasnost, zajedno sa nekim političarima i medijima, crtali su metu nekima samo zato što su poštovali zakon““, istakao je Vučić.

Ukazao je da se u Londonu ruše bespravno izgrađeni verski objekti, ali i da je on spreman da razgovara sa muslimanima o Srbiji o svemu.

Rekao je da ne može da razgovara sa ucenjivačima, i da želi da reši problem.

„Ti isti koji danas kažu da su za džamije, napadali su me pre godinu dana da ‘džamijam’ Beograd““, podvukao je Vučić.

Rekao je da je kao predsednik uvek spreman da zaštiti sve muslimane i pripadnike svih veroispovesti.

Građani, prema njegovim rečima, ne smeju da se dele po nacinalnoj, verskoj pripadnosti, već po tome ko je odgovoran, vredan i ko želi dobro zemlji.

Vučić je pozvao građane Srbije na Kosovu i Metohiji da glasaju za Srpsku listu, navodeći da je to važno za život Srba na Kosovu.

On je rekao da se nikada više srpske dece nije rađalo na Kosovu i Metohiji, nego poslednjih godina, jer, kako je rekao, ljudi ostaju na toj teritoriji i osećaju da je država uz njih.

Odgovarajući na kritike bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića u vezi sa Kosovom i Metohijom, Vučić je rekao da je Tadić uradio nešto čime nas je dramatično ograničio – uvođenje granice na Jarinju, ali da je to u manjoj ili većoj meri moralo da se dogodi.

„Zajednica srpskih opština je ključni deo Briselskog sporazuma, to je bio najpametniji akt u teškim vremenima“, rekao je Vučić.

Kako je istakao, Tadić nije voleo da donosi odluke, „voleo je da tako prolaze dani, bio je sposoban i šarmantan, kao i drugi, ali odluke nije donosio“.

„Mi smo doneli odluku da će svi policajci biti srpske nacionalnosti, da albanska čizma neće kročiti na sever Kosova…“, rekao je Vučić.

On je dodao da je Tadiću nemačka kancelarka Angela Merkel rekla da je obmanjivao za sve što je govorio.

„Ona ne podnosi one koji lažu i obmanjuju, a neki iz tima Borisa Tadića su je stalno lagali“, rekao je Vučić.

„Niš dobija najmoderniji klinički centar, penali za kašnjenje“

Vučić je rekao da će Niš dobiti najbolji klinički centar, a da će oni koji su odgovorni za kašnjenje radova morati da plate penale.

On je ukazao je da je postojao problem kada je pravljen ugovor, da je ranija vlast dala posao firmi koja je dala cenu manju za devet miliona evra, uz dogovor da, kada dobije tender, vlada odobri aneks ugovora vredan deset miliona evra.

„Međutim došlo je do promene vlasti i nisam odobrio aneks. Zato su uzimali podizvođače koji su radili za najnižu cenu i iscedili ih maksimalno, te zbog toga kasne u svemu“, rekao je Vučić.

Najavio je da će zato biti sankcija, jer po ugovoru za kašenjenje moraju da plaćaju penale.

Niš će, kako podvlači, dobiti najbolji klinički centar, da će pacijenti imati na raspolaganju ustanovu nalik na „hotel sa pet zvezdica“, ističući da radovi napreduju.

Vučić je kazao da vlada u kliničke centre ulaže 180 miliona evra.

Ocenio je i da je zdravstvo u protekle tri godine najviše napredovalo, da je urađeno ono što nije za protekle čcetiri decenije, te da će biti urađeno ono što se radi jednom u 70 godina.

Podsetio je da 2013. Srbija nije, po pitanju zdravstva, bila primljena ni na jednu listu, a u protekle dve godine je popravila svoj rejting.

Kazao je da je zadovoljan medicinskim osobljem, ali ukazuje i da, na žalost, odlaze iz zemlje, jer ne možemo da se takmičimo sa visokim platama na zapadu.

Mi ne možemo da obezbedimo 5.000 evra platu, ali ako obezbedimo 1.000 ili 1.500 ostaće“, uveren je on.

Ukazao je da je Rumunija, na primer, izgubila tri miliona ljudi od ulaska u EU zbog odlaska građana u zemlje sa većim primanjima.

Izneo je i podatak da je u prva dva meseca ove godine rođeno 1.101 beba više nego prošle godine.

IZVOR: B92, TANJUG