VUČIĆ: PRIHVATIO SAM KANDIDATURU ZA PREDSJEDNIKA ZBOG STABILNOSTI SRBIJE

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je prihvatio kandidaturu na predsjedničkim izborima samo zato što želi da se obezbijedi stabilnost i kontinuitet za Srbiju.

„Rekao sam na Predsedništvu da pitanje kandidata nije pitanje kompetencija, ili činjenice da li volite svoj posao, već pitanje važno za budućnost Srbije“, rekao je Vučić.

On je dodao da mnogo voli posao predsjednika Vlade i da ga sa ponosom obavlja, ističući da su postignuti značajni rezultati.

„Prvi put poslije Drugog svjetskog rata imate višak u našoj, srpskoj kasi. Je li mislite da to pada s neba? To je rezultat rada. Oni se ujedinjuju kad izgube izbore jer žele nečiju glavu, pa i moju, ali neka mi daju pravo da se borim za to da imam priliku da se borim za rad koji smo napravili“, naveo je Vučić.

On je dodao da su posljednjih mjeseci „svi oni koji su uništavali zemlju i doveli je do ivice bankrotstva“ željeli da se vrate na vlast.

„Oni nemaju politiku već samo želju da vrate Srbiju na ivicu provalije poslije teških reformi koje priznaje svijet“, naveo je Vučić.

Izvor: RTS