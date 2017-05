VULIN: KOSOVO JE SRBIJA, A HARADINAJ ZLOČINAC NA PRIVREMENOJ SLOBODI

Podjeli Facebook

Povodom Haradinajeve izjave da „Srbija neće postojati na Kosovu kada on bude premijer“, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin, rekao je da Kosovo i Metohija jeste Srbija, a Ramuš Haradinaj neosuđeni zločinac na privremenoj slobodi.

On je postavio pitanje, ako nema Srbije, zašto Kosovo nije član UN i zašto Haradinaj mora da se krije od potjernica izdatih od Srbije, te zašto albanski lobisti iz cijelog svijeta prijete i mole da Srbija ne sprečava učešće Kosova u Unesku.

„Zašto Kosovo nema vojsku, zašto je najviša vlast na Kosovu Unmik i zašto sa pasošima Kosova i Metohije najviši predstavnici Albanaca jedva da mogu da napuste i prištinski aerodrom?“, pita Vulin.

On je poručio Albancima da, svaki put kad pomisle da Srbija nije na Kosovu, probaju da pod svojom zastavom sjednu među priznate članice UN i međunarodne zajednice.

„Kosovo i Metohija je, prema Rezoluciji 1244, teritorija pod privremenom upravom UN“, poručio je Vulin.

Izvor: Agencije

Foto: TANJUG