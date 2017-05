ZA KORISNIKE ŠALTER SALE U BIJELJINI BESPLATAN PARKING

Podjeli Facebook

Čelnici Gradske uprave u Bijeljini namjeravaju da uvedu niz novina kako bi građanima olakšali pristup uslugama gradske administracije zbog čega bi, između ostalog, trebalo da bude omogućeno besplatno polučasovno parkiranje.

Prema riječima predsjednika Skupštine grada Bijeljina Slaviše Markovića planirano je da se oslobodi dio postojećeg parkinga za građane koji koriste usluge matične službe ili gradske administracije.

– Na sastanku sa predstavnicima preduzeća „Patriot“ koje obavlja naplatu parkinga i Direkcije za razvoj i izgradnju grada Bijeljina koja gazduje javnim parkiralištima dogovorili smo se da dio parkinga oko zgrade Gradske uprave trajno oslobodimo. Ovim bismo omogućili građanima koji koriste naše usluge, posebno u šalter sali Matične službe, da nesmetano završe svoje obaveze – rekao je Marković.

On ističe da bi to znatno olakšalo posao stanovnicima koji se u prosjeku zadržavaju od 15 minuta do pola časa u Gradskoj upravi.

Na području Bijeljine ima 855 parking mjesta podijeljenih u dvije zone. Za sat parkiranja u crvenoj zoni potrebno je izdvojiti marku, dok vozači koji parkiraju vozilo u plavoj zoni za ovaj period treba da izdvoje pola marke.

Prema podacima Direkcije za razvoj i izgradnju grada, naplata parkinga u prošloj godini bila je veća za pet procenata u odnosu na 2015. godinu.

IZVOR I FOTO: GLASSRPSKE