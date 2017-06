ZAŠTO SE KAŽE “NAZDRAVLJE” KADA KINEMO?

Podjeli Facebook

Iako je kijanje česta pojava, naučnici zapravo znaju malo o ovom fenomenu. Ipak, ono što se svakako zna jeste da, svaki put kad neko kine, mi kažemo “nazdravlje”. Zašto?



“Stari Grci i Rimljani su kijanje vidjeli kao odraz dobrog zdravlja i izražavali ljudima koji kinu želje za dug život, koristeći fraze „živio dugo“ ili „neka te Jupiter blagoslovi““, navodi se u jednom naučnom radu iz 2013. godine, objavljenom u knjizi „Nasal Physiology and Pathophysiology of Nasal Disorders“.

Papa Grgur VII je u 14. vijeku predložio da fraza “Bog te blagoslovio“ postane vrsta “kratke molitve koja će biti izrečena svaki put kada neko kine, kako bi zaštitila osobu od kuge“, navode autori studije.

Od tada pa nadalje, tradicija upućivanja dobrih želja se nastavila na engleskom govornom području, a različiti izrazi iskazivanja želje za dobrim zdravljem osobi koja je kinula su se mijenjali od naroda do naroda.

Tako se, na primjer, u njemačkom jeziku koristi fraza „Gesundheit“, koja znači “(želim ti dobro) zdravlje“.

Sudeći prema podacima sa Vikipedije, odgovori na kijanje su u većini zemalja svijeta povezani sa referencama na dobro zdravlje i dugovječnost, dok je mali broj povezan sa Bogom.

Izvor: Agencije

Foto: Shutterstock