ŽESTOKA RASPRAVA DAČIĆA I ČITAKU U UN: HOĆETE LI SPOMENUTI 200.000 PROTJERANIH SRBA?

Podjeli Facebook

Twitter

Pinterest

NJUJORK – Na kraju sjednice Savjeta bezbjednosti UN o Kosovu razvila se žustra rasprava između Ivice Dačića i kosovske ambasadorke u SAD Vljore Čitaku. Dačić je tom prilikom zapadnim zemljama poručio da pogađaju srpski narod zalaganjem za ukidanje UNMIK-a. „Čitaku je uvredila sednicu rekavši da je ovo jedna šarada…

Mnogo više me brine to što su SAD, Britanija i Francuska očigledno usaglasile stav sa Kosovom oko potrebe okončanja Misije UN na Kosovu“, rekao je Dačić. On je postavio pitanje kako onda te sile mogu da kažu da žele da budu partner Srbije. „Da li će neko ikada ovde spomenuti više od 200.000 Srba koji su proterani, a vratilo se 1,9 procenata njih? Mislite li da to više ne treba spominjati?“, upitao je prvi potpredsjednik Srbije. Podsjetivši da je 1981. godine u Prištini živjelo 43.000 Srba, upitao je: „Gde su danas? Hoćete li reći – u redu je, više ih nema, više nećemo da se okupljamo i o tome pričamo?“. „Vi jeste velike sile, ali ovim duboko pogađate srpski narod. I srpske žrtve traže pravdu, isto kao i albanske i sve druge“, istakao je Dačić, dodavši da „ako neko misli da je situacija na Kosovu riješena, onda živi u dubokoj i debeloj zabludi“.

Takođe je poručio da „ako neko misli da je dovoljno da neko izvrši jednostranu secesiju i da je problem rešen, i da ste time što priznate jednu zemlju završili posao, onda ste zaboravili istoriju“. Podsjetivši da su Francuska i Srbija strateški partneri, upitao je da li je logično da predstavnica te zemlje u UN nastupa kao na sjednici u srijedu. „Ne želim da se vašim zemljama dogodi ono što se Srbiji desilo. Mi sigurno nećemo izazvati rat. Ako mislite da ovo više ne treba da se održava, donesite onda tu odlulku, predložite da se ukine rezolucija 1244“, naglasio je Dačić. On je, istovremeno, izrazio uvjerenje da su velike sile svjesne da takva odluka ne može proći u SB UN.

„Nemojte vređati Srbiju. To je jedna ponosna zemlja koja vam je mnogo pomogla, između ostalog, i u uspostavljanju UN, za razliku od nekih drugih koji su Hiltera dočekivali cvećem“, zaključio je Dačić. Odgovarajući na njegovu izjavu, Čitaku je rekla da SB UN „nije mjesto za diskusiju o nacionalnim identitetima, niti o tome ko je prvi bio na Balkanu, ko je došao u sedmom vijeku…“.

„Ja sam etnička Albanka i ponosna građanka Kosova. Ti identiteti odlično koegzistiraju i jedan ne isključuje drugi“, istakla je ona, nakon što je Dačić tokom govora rekao da Čitaku nije Kosovarka, već Albanka i da narod Kosova ne postoji. Ona je rekla i da je „Kosovo imalo granice mnogo prije nego što će steći državnost“, tvrdeći da je nezavisnost Kosova „proizvod raspada Jugoslavije, pri čemu nije jedini, i to nije secesionistički pokret“. Dok je Čitaku govorila, Dačić je često osporavao njene tvrdnje i pokušavao da je prekine.

IZVOR-NEZAVISNE