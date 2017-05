ZVANIČNICI SRPSKE NA INAUGURACIJI VUČIĆA; DODIK SUTRA U SANKT PETERBURGU

Podjeli Facebook

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovaće sutra u Beogradu polaganju zakletve izabranog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nakon čega će otputovati u Rusiju. Polaganju zakletve izabranog predsjednika Srbije sutra će prisustvovati i predsjednica Vlade Republike Srpske, Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović.



Dodik je ranije izjavio da će na forumu u Sankt Peterburgu sastati sa veoma važnim ljudima, između ostalog i sa gradonačelnikom Sankt Peterburga Georgijem Poltavčenkom, koji je veliki prijatelj Republike Srpske i pomaže saradnju ovog grada i Srpske.

UČEŠĆE NA EKONOMSKOM FORUMU, MOGUĆ I SUSRET SA PUTINOM

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je Srni da sutra putuje u Sankt Peterburg na ekonomski forum, gdje će o ekonomskoj i političkoj situaciji u Srpskoj razgovarati sa važnim ljudima iz te oblasti, te najavio mogućnost sastanka sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

Dodik je rekao da je u toku dogovaranje sastanka sa predsjednikom Ruske Federacije, ali da njegova realizacija zavisi od Putinovih obaveza.

„Postoje mogućnosti da se dogodi taj susret“, naveo je Dodik.

On je istakao da će na ekonomskom forumu imati priliku da se sastane sa važnim ljudima iz političkog i ekonomskog života Rusije, ali i ostalih zemalja.

On je dodao da forum prezentuje, prije svega, ruska dostignuća u ekonomiji, te ocijenio da je Rusija stabilizovala ekonomiju nakon što su joj uvedene sankcije.

On je rekao da će zahvaliti Ruskoj Federaciji na pomoći koju pruža Srpskoj, te da će tokom susreta prezentovati ekonomsku i političku situaciju u Srpskoj.

On je istakao da je Srpska naivno vjerovala da je to moguće ostvariti kroz ekonomsku agendu, na koju je imala i primjedbe, ali je ipak prihvatila kao određenu mogućnost.

„Pokazalo se da to u suštini ne funkcioniše i pokušavamo da nađemo alternative. Cilj mi je da tamo ojačam ranije kontakte i da se približim određenom cilju u vezi sa pribavljanjem podrške, pa i finansijske, sa tržišta Evroazije. Na globalnom nivou vidimo da se finansijski centri u znatnom obimu preseljavaju i lociraju upravo u Evroaziji“, naglasio je Dodik.

Izvor: Agencije

Ilustracija: RTRS